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Empujó a un chico de once años en una escuela y deberá compensarlo con útiles

La mujer había ido a plantear un problema vinculado a la enseñanza de su hijo, discutió con una docente y terminó empujando a otro estudiante, que sufrió lesiones leves.

Una discusión entre una madre y una docente terminó con un niño de 11 años herido dentro de la Escuela Dominguito, en San Martín. La mujer, que había ido al establecimiento para plantear un conflicto relacionado con la enseñanza de su hijo, empujó a otro alumno que no tenía relación con el cruce.

Según pudo confirmar este diario, el chico cayó contra una pared y sufrió lesiones en la cabeza. Ahora, como parte de un acuerdo judicial, deberá recibir una mochila y útiles escolares como reparación por el daño.

El episodio ocurrió el 17 de septiembre. Según la investigación de la UFI Genérica, la mujer, identificada como Anabela Laura Godoy, llegó a la escuela para hablar sobre cuestiones didácticas vinculadas a su hijo y comenzó una discusión con la docente.

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En medio del altercado, empujó a un estudiante de 11 años que caminaba por un pasillo y que no participaba del conflicto.

El chico golpeó su cabeza contra una pared. Aunque en un primer momento el episodio pareció no revestir gravedad, después comenzó a presentar sangrado por la nariz y el oído, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital. La atención médica y el informe del médico legista determinaron que había sufrido lesiones de carácter leve. La familia denunció a la mujer.

La causa avanzó en la Justicia sanjuanina y este viernes se realizó una audiencia ante el juez de Garantías Sergio López Martí.

La fiscal Daniela Pringles y la ayudante fiscal Ana Paula Amarfil formalizaron la Investigación Penal Preparatoria y le atribuyeron a Godoy el presunto delito de lesiones leves.

Durante la audiencia, la Fiscalía y la defensa plantearon una salida alternativa mediante el mecanismo de reparación integral. El abogado sostuvo que se trató de un hecho fortuito y que su defendida estaba arrepentida por lo ocurrido.

El acuerdo establece que Godoy deberá comprar y entregar al niño una mochila y una serie de útiles escolares, cuyos elementos fueron detallados en una lista presentada durante la audiencia. El juez López Martí hizo lugar a la propuesta e intimó a la mujer a cumplir con lo acordado.

De esta manera, el conflicto que comenzó dentro de la Escuela Dominguito tendrá una reparación económica en especie, mientras que el compromiso asumido por la mujer deberá concretarse en los términos fijados ante la Justicia.

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