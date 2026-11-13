Empujó a un chico de once años en una escuela y deberá compensarlo con útiles

En medio del altercado, empujó a un estudiante de 11 años que caminaba por un pasillo y que no participaba del conflicto.

El chico golpeó su cabeza contra una pared. Aunque en un primer momento el episodio pareció no revestir gravedad, después comenzó a presentar sangrado por la nariz y el oído, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital. La atención médica y el informe del médico legista determinaron que había sufrido lesiones de carácter leve. La familia denunció a la mujer.

La causa avanzó en la Justicia sanjuanina y este viernes se realizó una audiencia ante el juez de Garantías Sergio López Martí.

La fiscal Daniela Pringles y la ayudante fiscal Ana Paula Amarfil formalizaron la Investigación Penal Preparatoria y le atribuyeron a Godoy el presunto delito de lesiones leves.

Durante la audiencia, la Fiscalía y la defensa plantearon una salida alternativa mediante el mecanismo de reparación integral. El abogado sostuvo que se trató de un hecho fortuito y que su defendida estaba arrepentida por lo ocurrido.

El acuerdo establece que Godoy deberá comprar y entregar al niño una mochila y una serie de útiles escolares, cuyos elementos fueron detallados en una lista presentada durante la audiencia. El juez López Martí hizo lugar a la propuesta e intimó a la mujer a cumplir con lo acordado.

De esta manera, el conflicto que comenzó dentro de la Escuela Dominguito tendrá una reparación económica en especie, mientras que el compromiso asumido por la mujer deberá concretarse en los términos fijados ante la Justicia.