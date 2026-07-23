Una pelea entre familias terminó con una joven apuñalada y denuncias de disparos

La joven fue asistida y trasladada al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica y quedó en observación. Las primeras evaluaciones indican que las lesiones no comprometieron órganos vitales y su estado no revestiría gravedad.

En el procedimiento, los efectivos detuvieron a Eugenia Narváez, de 29 años, quien quedó vinculada a la causa mientras avanzan las medidas investigativas.

De acuerdo con los primeros testimonios recolectados, la pelea habría tenido origen en viejos conflictos entre dos familias o grupos del barrio, situación que derivó en una violenta confrontación con golpes de puño, agresiones con armas blancas y una lluvia de piedras.

Como consecuencia de esos incidentes, una vivienda ubicada en la manzana A del barrio sufrió importantes daños materiales. Los policías constataron la rotura de una puerta y de una ventana cuyos vidrios fueron destruidos durante el ataque.

Uno de los puntos que ahora intenta esclarecer la UFI Genérica, que quedó a cargo de la investigación, es la denuncia de varios vecinos que aseguraron haber escuchado disparos de arma de fuego durante la pelea.

Según esos testimonios, un hombre habría extraído un arma y efectuado varios tiros mientras se desarrollaba la gresca. Sin embargo, durante la inspección realizada en el lugar, el personal policial no encontró vainas servidas ni detectó impactos de bala, por lo que esa versión continúa bajo investigación.

Los pesquisas trabajan para identificar al presunto autor de los disparos. Algunos vecinos afirmaron conocer quién sería y dónde vive, aunque hasta el momento esa información no permitió concretar nuevas detenciones.

La investigación continúa con la recolección de testimonios y otras medidas para reconstruir cómo se desencadenó el enfrentamiento y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.