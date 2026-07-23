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Una pelea entre familias terminó con una joven apuñalada y denuncias de disparos

Una disputa entre dos grupos enfrentados por conflictos de vieja data desató una violenta gresca en el barrio Conjunto VIII, en Rawson. Una joven de 23 años sufrió heridas de arma blanca, una mujer fue detenida y la Justicia investiga si durante los incidentes también hubo disparos.

Una nueva escalada de violencia vecinal volvió a encender las alarmas en Rawson. Durante la siesta de este jueves, dos grupos enfrentados protagonizaron una feroz pelea en el barrio Conjunto VIII que dejó como saldo una joven herida con un arma blanca, una mujer detenida y una investigación abierta para determinar si también se efectuaron disparos durante el enfrentamiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 15.30, cuando llamados al 911 alertaron sobre una gresca de gran magnitud en el interior del barrio. Hasta el lugar llegaron efectivos de las Motorizadas, del Comando Radioeléctrico Sur y de la Comisaría 35ª, quienes debieron intervenir para dispersar a los involucrados.

Según informaron fuentes judiciales, la víctima fue identificada como Camila Godoy, de 23 años. En un primer momento trascendió que había sufrido un corte en el cuello, aunque posteriormente se confirmó que presentaba dos heridas de arma blanca: una en la pierna izquierda y otra en el mentón.

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La joven fue asistida y trasladada al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica y quedó en observación. Las primeras evaluaciones indican que las lesiones no comprometieron órganos vitales y su estado no revestiría gravedad.

En el procedimiento, los efectivos detuvieron a Eugenia Narváez, de 29 años, quien quedó vinculada a la causa mientras avanzan las medidas investigativas.

De acuerdo con los primeros testimonios recolectados, la pelea habría tenido origen en viejos conflictos entre dos familias o grupos del barrio, situación que derivó en una violenta confrontación con golpes de puño, agresiones con armas blancas y una lluvia de piedras.

Como consecuencia de esos incidentes, una vivienda ubicada en la manzana A del barrio sufrió importantes daños materiales. Los policías constataron la rotura de una puerta y de una ventana cuyos vidrios fueron destruidos durante el ataque.

Uno de los puntos que ahora intenta esclarecer la UFI Genérica, que quedó a cargo de la investigación, es la denuncia de varios vecinos que aseguraron haber escuchado disparos de arma de fuego durante la pelea.

Según esos testimonios, un hombre habría extraído un arma y efectuado varios tiros mientras se desarrollaba la gresca. Sin embargo, durante la inspección realizada en el lugar, el personal policial no encontró vainas servidas ni detectó impactos de bala, por lo que esa versión continúa bajo investigación.

Los pesquisas trabajan para identificar al presunto autor de los disparos. Algunos vecinos afirmaron conocer quién sería y dónde vive, aunque hasta el momento esa información no permitió concretar nuevas detenciones.

La investigación continúa con la recolección de testimonios y otras medidas para reconstruir cómo se desencadenó el enfrentamiento y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

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