Lo atropelló, lo dejó bajo la lluvia y quedó preso: el motociclista pelea por su vida

El accidente ocurrió cerca de las 2 de la madrugada sobre el anillo interno de Avenida Circunvalación, a la altura de avenida Ignacio de la Roza. Rodríguez circulaba en una motocicleta Mondial 110 cc cuando fue embestido desde atrás por el utilitario.

Según la investigación, tras el impacto el conductor no se detuvo para auxiliarlo y abandonó el lugar.

De acuerdo con el relato de la familia, Rodríguez permaneció aproximadamente 40 minutos tendido sobre el asfalto bajo la lluvia hasta que una pareja que pasaba por la zona advirtió la motocicleta y encontró al hombre inconsciente al costado de la calzada.

Los automovilistas dieron aviso inmediato a la Policía y al servicio de emergencias, que trasladó al motociclista al Hospital Rawson. En un primer momento se creyó que había sufrido una caída, pero la investigación posterior permitió establecer que había sido embestido por un vehículo que escapó.

Las lesiones que sufrió Rodríguez son de extrema gravedad. Presenta traumatismo encéfalo craneano grave, múltiples politraumatismos, fracturas de nueve costillas, una muñeca y una fisura de cadera, además de una importante contusión pulmonar.

Sus familiares señalaron que el tiempo que permaneció bajo la lluvia habría agravado su estado, ya que broncoaspiró líquido y desarrolló severas complicaciones respiratorias. Actualmente permanece en coma inducido, con asistencia respiratoria mecánica y monitoreo permanente de la presión intracraneal.

La familia pide ayuda y una cadena de oración

Mientras la causa avanza en la Justicia, la familia de Rodríguez lanzó una campaña solidaria para afrontar los gastos derivados de la internación y la futura recuperación del hombre, quien además necesitará una costosa prótesis para una intervención quirúrgica.

Los allegados también impulsaron una cadena de oración por su recuperación y solicitaron la colaboración de quienes puedan realizar un aporte económico mediante el alias ayudaporricardo, a nombre de Lourdes de los Ángeles Rodríguez Vargas.

Ahora la UFI Delitos Especiales continuará reuniendo pruebas para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades del conductor, mientras el motociclista continúa luchando por su vida en terapia intensiva.