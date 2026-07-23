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Tras los allanamientos, Fiscalía dio más detalles sobre el ataque armado en Chimbas

La Fiscalía brindó nuevos detalles sobre los allanamientos por la balacera en Chimbas. Confirmó secuestros de armas, vehículos y cómo continúa la causa.

La investigación por el ataque armado y el intento de incendio de una vivienda en Villa El Salvador, Chimbas, sumó un nuevo capítulo. Luego de los allanamientos realizados durante la madrugada, la UFI Genérica dio a conocer detalles sobre los elementos secuestrados y el avance de la causa, que busca esclarecer uno de los episodios más violentos registrados en los últimos días en ese departamento.

Si bien las detenciones ya habían sido informadas, desde la Fiscalía precisaron que durante los ocho allanamientos simultáneos realizados en Capital y Chimbas fueron incautadas cinco armas de fuego, una réplica de pistola, un arma de fabricación casera, municiones de distintos calibres, un automóvil y dos motocicletas, elementos que ahora serán sometidos a distintas pericias.

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia luego de una investigación desarrollada por la Brigada de la UFI Genérica, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas que permitieron identificar tanto a los presuntos involucrados como a los vehículos utilizados durante el ataque.

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Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se determina el grado de participación de cada una en el hecho.

Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer si alguna de las armas secuestradas fue utilizada durante la balacera contra la vivienda ubicada sobre calle Río Negro, donde además los agresores intentaron iniciar un incendio con una bomba molotov.

Para ello, los peritos de Criminalística ya comenzaron los estudios balísticos sobre las armas y municiones secuestradas. Los resultados serán determinantes para confirmar si coinciden con las vainas servidas y demás evidencias recolectadas en la escena del ataque.

Además, la Fiscalía analiza la participación de otras personas que habrían intervenido en el episodio, por lo que no se descartan nuevas detenciones a medida que avance la causa.

Una represalia que sigue bajo investigación

El ataque ocurrió pocas horas después de que el remisero Alejandro Ismael Rodríguez Marcoleta fuera baleado mientras trabajaba en Chimbas. La principal hipótesis sostiene que la balacera contra la vivienda fue una represalia dirigida a familiares de los acusados por ese ataque, en el marco de un conflicto entre dos grupos enfrentados.

En la causa por el remisero baleado ya fueron formalizados Carlos Maximiliano Páez y Azarías Aarón Páez, mientras que Thiago Páez continúa prófugo y sobre él pesa un pedido de captura.

Ahora, la UFI Genérica busca determinar si existe una vinculación directa entre los detenidos en los allanamientos y los imputados por el ataque al chofer, además de reconstruir con precisión la secuencia de hechos que derivó en esta escalada de violencia en Villa El Salvador.

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