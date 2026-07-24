La fuerte declaración del conductor acusado de matar a Cintia Ortega

De acuerdo con la investigación, tras el impacto las acompañantes le advirtieron de inmediato que había embestido a una persona y le pidieron que regresara al lugar. Pese a ello, Gauna insistió en que no había atropellado a nadie y sostuvo que solo había pasado sobre un objeto que interpretó como una bolsa.

Las testigos también explicaron que los vidrios del automóvil estaban empañados por las bajas temperaturas, aunque afirmaron que sintieron claramente el fuerte impacto y que alcanzaron a distinguir la silueta de una persona.

Según consta en el expediente, ante la negativa del conductor de regresar para verificar qué había ocurrido, las acompañantes le solicitaron que detuviera el vehículo para poder descender.

Testigos contradicen al acusado

Los testimonios de quienes viajaban en el automóvil fueron incorporados a la investigación luego de que se presentaran espontáneamente al conocer la repercusión pública del caso. Para la Fiscalía, esas declaraciones resultan claves porque contradicen la versión brindada por el imputado durante la audiencia.

Abuso infantil y condena reciente: el prontuario del Uber que mató en Rawson

La causa sostiene que, tras el siniestro, Gauna abandonó el lugar sin asistir a la víctima. Cintia Johana Ortega fue trasladada al Hospital Rawson, donde ingresó sin signos vitales como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Prisión preventiva e investigación

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías resolvió imputar a Jorge Gauna por el delito de homicidio culposo agravado por darse a la fuga y no intentar auxiliar a la víctima.

Además, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva, por lo que será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.

La magistrada fijó un plazo de ocho meses de Investigación Penal Preparatoria para que el Ministerio Público Fiscal continúe reuniendo pruebas.

La situación judicial del imputado podría agravarse aún más debido a que registra una condena previa por una causa de abuso sexual infantil. En caso de recibir una nueva condena, esa pena de ejecución condicional podría quedar revocada y pasar a ser de cumplimiento efectivo.