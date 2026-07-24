Le dieron el alta al remisero baleado y avanza la audiencia contra los detenidos

La investigación avanzó luego de una serie de ocho allanamientos realizados en Villa del Salvador, donde los efectivos secuestraron cinco armas de fuego. Entre los elementos incautados llamó especialmente la atención una pistola calibre 45, un arma poco habitual en la provincia, además de un revólver calibre 32.

Los investigadores realizan ahora pericias balísticas para determinar si las armas secuestradas fueron utilizadas en el ataque contra el remisero y si podrían estar relacionadas con otros hechos delictivos que se encuentran bajo investigación.

La causa y la hipótesis del conflicto familiar

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía es que el ataque estaría relacionado con un conflicto de larga data entre las familias Rodríguez Marcoleta y Páez. Los investigadores buscan establecer con precisión qué rol tuvo cada uno de los detenidos en la agresión.

Remisero baleado por un viejo conflicto entre familias: dos condenados y un prófugo

Hasta el momento, la calificación legal del hecho es amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, aunque la investigación continúa abierta y podría modificarse de acuerdo con los resultados de las pericias y las pruebas reunidas.

Los investigadores también analizan la posible participación del propio remisero en otros episodios vinculados al conflicto y buscan reconstruir la totalidad de los antecedentes entre las partes.

El ataque y las condenas previas

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Rodríguez Marcoleta circulaba en su remís por avenida Alem cuando fue seguido por integrantes de la familia Páez. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido hasta la zona de calle Benavídez, donde se produjo la agresión.

De acuerdo con la acusación fiscal, uno de los atacantes descendió del vehículo armado y efectuó un disparo que impactó en la zona de la pelvis del remisero. Luego, la víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Guillermo Rawson, donde permaneció internada en estado delicado.

En una etapa anterior de la causa, Carlos Maximiliano Páez y Azarías Aarón Páez reconocieron su responsabilidad mediante un juicio abreviado y recibieron condenas de ejecución condicional. En tanto, Thiago Páez Verón continúa prófugo y con pedido de captura vigente.

Mientras avanza la investigación, la Justicia intenta determinar la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos y establecer si las armas secuestradas fueron utilizadas en el ataque que dejó gravemente herido al trabajador del volante.