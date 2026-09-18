Robó y huyó por varias casas hasta que la policía lo encontró escondido

La fuga se extendió hasta Villa Congreso, donde el sospechoso abandonó la motocicleta sobre calle Urquiza y continuó escapando a pie. Para evitar a los policías, subió por las escaleras externas de una vivienda y pasó hacia los techos de otra casa.

En medio de la huida, abandonó el casco y el bolso robado, aunque dejó las pertenencias de la mujer en el lugar. Después continuó por los fondos de distintas viviendas hasta llegar a un domicilio ubicado sobre Urquiza al 1330 Oeste.

Según la acusación, Sánchez Zarate ingresó sin autorización a la propiedad e intentó esconderse dentro de una de las habitaciones. Los efectivos lograron localizarlo luego de que los habitantes de la vivienda permitieran el ingreso policial.

El raid no terminó allí. Durante el procedimiento también se produjo un daño en el móvil policial, hecho que quedó incorporado a la causa como daño agravado.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Francisco Micheltorena, bajo el Sistema Especial de Flagrancia. El expediente fue encuadrado como robo en concurso real con dos hechos de violación de domicilio y daño agravado.

Finalmente, Sánchez Zarate fue condenado a un año y nueve meses de prisión efectiva por estos hechos, pero esa pena fue unificada con una condena anterior. Como resultado, recibió una pena única de 3 años y 3 meses de prisión efectiva.

Además, se le revocó la libertad asistida, se dispuso su prisión preventiva y fue declarado reincidente.

De esta manera, una persecución que comenzó después del arrebato a una mujer de 82 años terminó con el acusado detenido y una condena efectiva por la sucesión de hechos cometidos durante su intento de escapar.