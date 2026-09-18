Un importante fenómeno climático afecta la zona cordillerana de San Juan, dejando postales cubiertas de nieve en el campamento del proyecto minero Vicuña. El temporal, que comenzó a registrarse con fuerza durante la jornada del jueves, presenta una precipitación constante y la acumulación de nieve se mantiene durante todo este viernes.
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Un nuevo temporal de nieve cubrió el campamento del proyecto Vicuña
Las intensas nevadas en alta montaña se extienden desde el jueves y continúan durante el viernes.