"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > nieve

Un nuevo temporal de nieve cubrió el campamento del proyecto Vicuña

Las intensas nevadas en alta montaña se extienden desde el jueves y continúan durante el viernes.

Un importante fenómeno climático afecta la zona cordillerana de San Juan, dejando postales cubiertas de nieve en el campamento del proyecto minero Vicuña. El temporal, que comenzó a registrarse con fuerza durante la jornada del jueves, presenta una precipitación constante y la acumulación de nieve se mantiene durante todo este viernes.

Ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en el extremo noroeste del departamento Iglesia, el yacimiento opera bajo estrictos protocolos de contingencia invernal para garantizar la seguridad del personal y mantener el despeje de los caminos internos. Las condiciones meteorológicas en la alta cordillera andina obligan a monitorear de cerca el avance del frente frío, que también impacta sobre otros puntos de la cordillera sanjuanina.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar