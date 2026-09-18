Un nuevo temporal de nieve cubrió el campamento del proyecto Vicuña

Ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en el extremo noroeste del departamento Iglesia, el yacimiento opera bajo estrictos protocolos de contingencia invernal para garantizar la seguridad del personal y mantener el despeje de los caminos internos. Las condiciones meteorológicas en la alta cordillera andina obligan a monitorear de cerca el avance del frente frío, que también impacta sobre otros puntos de la cordillera sanjuanina.