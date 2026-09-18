Tras retirar la bala, la Policía herida en una comisaría fue dada de alta

Jofré se encuentra en recuperación y que el embarazo también evoluciona favorablemente. De esta manera, la mujer continuará la recuperación fuera del sanatorio.

El disparo ocurrió el pasado lunes dentro de la dependencia policial, mientras Jofré se encontraba trabajando en el sector de escribanía. La agente fue alcanzada en la zona lumbar izquierda y el proyectil quedó alojado en su cuerpo.

Por el hecho quedó formalmente imputado su compañero Cristian Exequiel Albarracín, quien fue acusado de lesiones culposas y continúa el proceso en libertad. La Fiscalía, representada por Nicolás Schiattino y Facundo Romero, obtuvo un plazo de ocho meses para investigar las circunstancias en las que se produjo la detonación.

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante la audiencia de formalización, Albarracín se encontraba detrás de Jofré cuando se produjo el disparo. Antes, había salido junto a otro efectivo, de apellido Castro, durante un procedimiento por una persona que presuntamente amenazaba a vecinos con un arma de fuego.

Al regresar a la comisaría, Castro le devolvió a Albarracín el arma reglamentaria que había utilizado durante el procedimiento. Según la línea investigativa, la pistola había quedado cargada cuando volvió a manos de Albarracín.

En ese momento, mientras el efectivo manipulaba el arma, se produjo la detonación que impactó en la espalda de Jofré. La Fiscalía sostiene, en principio, que no habría existido intención de dispararle, aunque investiga si hubo una conducta imprudente en la manipulación del arma.

La causa todavía tiene varios puntos por esclarecer. Entre las medidas incorporadas aparecen testimonios de policías que estaban en la dependencia, pericias sobre el arma y registros de las cámaras de seguridad. Una de las grabaciones, además, debía ser incorporada formalmente al expediente mediante la correspondiente cadena de custodia.

Con Jofré ya fuera del sanatorio y recuperándose en su domicilio, la investigación continuará ahora centrada en reconstruir la secuencia exacta que terminó con el disparo dentro de la comisaría y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.