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Detuvieron a un hombre armado: secuestraron una Bersa adulterada y droga

El operativo se llevó a cabo en la intersección d Benavidez y Chacabuco, en Santa Lucía. El hombre intentó fugarse cuando vio a los efectivos de la policía.

Un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego culminó con la detención de un hombre de 31 años en Villa Juan XXIII. Durante el procedimiento, la Policía le secuestró una pistola calibre 9 milímetros con el número de serie adulterado, más de 20 municiones y cocaína.

El operativo se llevó a cabo en la intersección de Benavidez y Chacabuco, donde efectivos del Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, que realizaban recorridas preventivas en la jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este, observaron a un sujeto en actitud sospechosa.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado a pocos metros. Durante el palpado preventivo, los uniformados encontraron en un bolso tipo bandolera una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros con dos cargadores: uno con 12 cartuchos y otro con 9.

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Los efectivos constataron además que el arma tenía el número de serie borrado. El detenido fue identificado como Pelayes, de 31 años, y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por portación de arma de fuego sin la debida autorización legal.

En forma paralela intervino personal del Departamento Drogas Ilegales, que encontró entre las pertenencias del sospechoso ocho dosis de cocaína con un peso total de 2 gramos, además de un envoltorio con otros 12 gramos de la misma sustancia, que fueron secuestrados para la investigación.

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