Detuvieron a un hombre armado: secuestraron una Bersa adulterada y droga

El operativo se llevó a cabo en la intersección de Benavidez y Chacabuco, donde efectivos del Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, que realizaban recorridas preventivas en la jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este, observaron a un sujeto en actitud sospechosa.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado a pocos metros. Durante el palpado preventivo, los uniformados encontraron en un bolso tipo bandolera una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros con dos cargadores: uno con 12 cartuchos y otro con 9.