Un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego culminó con la detención de un hombre de 31 años en Villa Juan XXIII. Durante el procedimiento, la Policía le secuestró una pistola calibre 9 milímetros con el número de serie adulterado, más de 20 municiones y cocaína.
Detuvieron a un hombre armado: secuestraron una Bersa adulterada y droga
El operativo se llevó a cabo en la intersección d Benavidez y Chacabuco, en Santa Lucía. El hombre intentó fugarse cuando vio a los efectivos de la policía.