Condenaron a un falso policía por robar en una panadería y en una vivienda

Tras sustraer un teléfono celular y los juegos de llaves del comercio y de la moto de la víctima, el delincuente tomó una medida drástica: cerró el local con llave dejando al empleado encerrado y escapó a bordo de una motocicleta Honda Storm 125cc propiedad del damnificado. La policía logró divisarlo poco después, y tras una persecución, fue aprehendido e identificado.

La investigación acumuló un segundo legajo por un hecho ocurrido apenas unos días antes, el 6 de diciembre. En esa ocasión, Ibaceta se presentó en un domicilio del Loteo AVA al grito de "señora". Cuando la propietaria salió a atenderlo, el ahora condenado se identificó como policía.

Con la excusa de que estaba investigando un ilícito en la zona y que un delincuente habría ingresado a la propiedad, intentó entrar a la vivienda. Ante la negativa de la mujer, Ibaceta cambió su actitud, le exigió sus pertenencias y huyó con un celular Motorola G9 y una billetera.