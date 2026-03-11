"
Condenaron a un falso policía por robar en una panadería y en una vivienda

Franco Esequiel Ibaceta recibió una pena de cuatro meses de prisión efectiva.

Este miércoles 11 de marzo se resolvió la situación procesal de Franco Esequiel Ibaceta, quien fue condenado mediante un juicio abreviado por dos hechos de robo cometidos en el departamento de Chimbas. El fiscal del caso, Leonardo Villalba, logró unificar las causas bajo la calificación de robo en concurso real, resultando en una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Ibaceta fue hallado culpable de asaltar a un empleado de una panadería y, días antes, de haber utilizado un curioso ardid para engañar a una vecina simulando ser un funcionario policial.

El primero de los hechos que se le imputaron ocurrió el pasado 11 de diciembre, alrededor de las 11:00 horas. Según el expediente, Ibaceta ingresó a la Panadería San Miguel, ubicada en 25 de Mayo y Tacuarí. Allí abordó a un empleado bajo la amenaza de estar armado y advirtiéndole que lo mataría si no entregaba sus pertenencias.

Tras sustraer un teléfono celular y los juegos de llaves del comercio y de la moto de la víctima, el delincuente tomó una medida drástica: cerró el local con llave dejando al empleado encerrado y escapó a bordo de una motocicleta Honda Storm 125cc propiedad del damnificado. La policía logró divisarlo poco después, y tras una persecución, fue aprehendido e identificado.

La investigación acumuló un segundo legajo por un hecho ocurrido apenas unos días antes, el 6 de diciembre. En esa ocasión, Ibaceta se presentó en un domicilio del Loteo AVA al grito de "señora". Cuando la propietaria salió a atenderlo, el ahora condenado se identificó como policía.

Con la excusa de que estaba investigando un ilícito en la zona y que un delincuente habría ingresado a la propiedad, intentó entrar a la vivienda. Ante la negativa de la mujer, Ibaceta cambió su actitud, le exigió sus pertenencias y huyó con un celular Motorola G9 y una billetera.

