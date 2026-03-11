Este miércoles 11 de marzo se resolvió la situación procesal de Franco Esequiel Ibaceta, quien fue condenado mediante un juicio abreviado por dos hechos de robo cometidos en el departamento de Chimbas. El fiscal del caso, Leonardo Villalba, logró unificar las causas bajo la calificación de robo en concurso real, resultando en una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Condenaron a un falso policía por robar en una panadería y en una vivienda
Franco Esequiel Ibaceta recibió una pena de cuatro meses de prisión efectiva.