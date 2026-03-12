"
Revocaron la detención de Cassanelli, acusado de abuso sexual a una menor

El Tribunal de Impugnación revocó la prisión preventiva de un hombre imputado por presunto abuso sexual contra una menor. Recuperó la libertad bajo caución económica y estrictas reglas de conducta.

Un nuevo capítulo judicial se registró este jueves en una causa por presunto abuso sexual contra una menor, luego de que el Tribunal de Impugnación resolviera revocar la prisión preventiva que pesaba sobre el acusado y ordenara su liberación bajo condiciones.

Se trata de Lucas Cassanelli, quien permanecía detenido en el Servicio Penitenciario Provincial desde el inicio de la investigación penal. El imputado había sido alojado en el Penal de Chimbas luego de que el juez de Garantías Diego Sanz dispusiera su detención preventiva mientras avanzaba la pesquisa.

La investigación es llevada adelante por el fiscal de la UFI ANIVI, Mariano Juárez Prieto, quien imputó formalmente al acusado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años. Según consta en la denuncia, los hechos investigados habrían ocurrido aproximadamente hace dos años y están encuadrados dentro de una presunta agresión sexual, una situación que deberá ser esclarecida en las etapas posteriores del proceso.

En la audiencia de formalización, el imputado ya se encontraba detenido cuando compareció por primera vez ante el juez. En ese momento, el magistrado ordenó 15 días de prisión preventiva mientras la fiscalía avanzaba con la investigación.

Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal presentó informes psicológicos elaborados por el equipo interdisciplinario de ANIVI, los cuales aportaron nuevos elementos que fueron incorporados al expediente.

Con base en ese material, la fiscalía solicitó extender la medida de coerción, lo que derivó en que Cassanelli continuara detenido en el penal mientras se desarrollaban las medidas investigativas.

La decisión del Tribunal de Impugnación

La situación cambió en las últimas horas luego de que la defensa del imputado, encabezada por el abogado Maximiliano Páez Delgado, presentara un planteo ante el Tribunal de Impugnación para revisar la medida de detención.

Tras analizar el caso, el juez Caballero Vidal resolvió hacer lugar al planteo defensivo y revocar la prisión preventiva, lo que permitió que el acusado recuperara la libertad. Sin embargo, la decisión judicial estableció condiciones estrictas para que el imputado permanezca en libertad mientras continúa el proceso penal.

Caución y reglas de conducta

La excarcelación quedó condicionada al cumplimiento de una caución real de 500 mil pesos, además de una serie de medidas que el acusado deberá respetar durante los próximos seis meses.

Entre las reglas de conducta impuestas por la Justicia se encuentran:

  • Presentarse mensualmente en la comisaría correspondiente a su jurisdicción.

  • No salir de la provincia ni del país sin autorización judicial.

  • Notificación obligatoria a la Dirección Nacional de Migraciones.

  • Prohibición absoluta de acercamiento o contacto con la presunta víctima y sus padres.

  • Prohibición de comunicación por redes sociales, mensajes o cualquier medio tecnológico.

El magistrado también dejó expresamente establecido que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en la revocación inmediata de la libertad, lo que implicaría el regreso del imputado a una situación de detención.

Un caso que tuvo repercusión pública

La causa tomó notoriedad pública en los últimos meses debido a que el acusado es hijo de un dirigente sindical del sector energético y además se desempeñaba laboralmente en la Dirección de Recursos Energéticos.

Pese a la decisión del Tribunal de Impugnación, el proceso judicial continúa en etapa de investigación, por lo que la responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada en las instancias posteriores del proceso y eventualmente en un juicio.

