Sanjuaninos chocaron con un guanaco en la Ruta 3 y salieron ilesos

Tras el aviso del siniestro, personal de la División Cuartel 15 de Bomberos se trasladó hasta el lugar para realizar tareas de prevención y verificar la situación de los ocupantes. Al arribar, los efectivos constataron que el vehículo había quedado detenido sobre la banquina derecha luego de la colisión.

La camioneta presentaba importantes daños en la parte frontal, un tipo de daño frecuente en este tipo de accidentes debido al tamaño y peso de los guanacos, animales que habitan en gran número en la estepa patagónica.

A pesar de la violencia del choque, los tres ocupantes del rodado lograron salir por sus propios medios y no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlos a un centro de salud.

El hecho volvió a poner en evidencia los riesgos que representa la presencia de fauna silvestre en rutas del sur del país, donde es habitual que animales de gran porte crucen de manera imprevista. Por ese motivo, en distintos tramos de la Ruta Nacional 3 las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, especialmente durante la noche o en momentos de baja visibilidad.