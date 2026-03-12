Adorni se defendió tras la polémica y agradeció el respaldo de Milei

“Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”, afirmó.

La investigación por los viajes

Las declaraciones del funcionario se producen en paralelo con una investigación administrativa iniciada por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).

El organismo busca determinar cómo fueron financiados algunos viajes realizados por Adorni, entre ellos un traslado a Nueva York a bordo del avión presidencial, en el que estuvo acompañado por su esposa. Además, la investigación también analiza otro viaje familiar a Punta del Este, que habría sido realizado en un vuelo privado.

El objetivo de la pesquisa es establecer si esos desplazamientos fueron solventados con recursos personales y si el funcionario contaba con la capacidad patrimonial suficiente para afrontar esos gastos.

En medio de la polémica, distintos referentes del oficialismo salieron a respaldar al funcionario. Uno de los mensajes más contundentes fue el del presidente Javier Milei, quien publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales.

También se sumó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien expresó públicamente su respaldo al jefe de Gabinete y cuestionó las críticas que recibió en las últimas horas. La funcionaria sostuvo que conoce su trayectoria y defendió su integridad frente a lo que consideró ataques mediáticos.

El mensaje final del funcionario

En su publicación, Adorni también agradeció las muestras de apoyo que recibió tras la polémica y reafirmó su compromiso con la gestión del Gobierno nacional. “Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”, expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con una referencia a los seguidores del oficialismo y aseguró que continuará trabajando desde su función dentro del Ejecutivo. “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”, concluyó.