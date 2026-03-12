"
Salvaron a un bebé que se ahogó con un juguete

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en calle Dr. Ortega y Paula A. de Sarmiento. Allí, la madre del niño alertó a la policía al advertir que su hijo se había ahogado mientras tenía juguetes en la boca.

Un momento de extrema tensión se vivió en Rawson cuando un bebé de apenas 9 meses se ahogó con juguetes que tenía en su boca dentro de su vivienda. Gracias a la rápida intervención de un efectivo policial, el menor logró recuperarse y se encuentra en buen estado de salud.

Ante la emergencia, el agente Romero Gastón actuó de inmediato y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que el bebé recuperara la respiración y el conocimiento.

Minutos después, personal médico del servicio de emergencias 107 llegó al lugar y examinó al menor. Tras la revisión, los profesionales confirmaron que el niño se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

La rápida reacción del efectivo policial fue clave para asistir al bebé y evitar que la situación tuviera consecuencias mayores.

