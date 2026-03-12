Salvaron a un bebé que se ahogó con un juguete

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en calle Dr. Ortega y Paula A. de Sarmiento. Allí, la madre del niño alertó a la policía al advertir que su hijo se había ahogado mientras tenía juguetes en la boca.

Ante la emergencia, el agente Romero Gastón actuó de inmediato y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que el bebé recuperara la respiración y el conocimiento.