Recuperaron vehículos robados en distintos operativos en la provincia

Uno de los procedimientos destacados tuvo lugar el pasado 12 de abril, luego de que se denunciara el robo de una camioneta Ford Ranger blanca en la zona de Calle Estados Unidos, en Capital, durante horas de la mañana. Tras iniciar una rápida investigación, los efectivos lograron localizar el rodado esa misma tarde en inmediaciones de la fábrica de Carburo, en el departamento Chimbas. Por disposición de la Dra. Márquez, perteneciente a la UFI de Delitos contra la Propiedad, se procedió al secuestro legal del vehículo.

En otro hecho reciente, ocurrido el 14 de abril, los investigadores actuaron con igual celeridad tras la denuncia por la sustracción de un automóvil Peugeot 505 gris en Chimbas. A pocas horas del ilícito, el vehículo fue encontrado en cercanías de Calle Hipólito Irigoyen y Lote Hogar N°4. La Dra. Vila, de la UFI interviniente, ordenó el secuestro del automóvil luego de ser informada del hallazgo al mediodía del mismo día.