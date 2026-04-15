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Recuperaron vehículos robados en distintos operativos en la provincia

En total, se logró la recuperación de tres vehículos que habían sido denunciados como robados. 

Mediante tareas investigativas precisas y coordinadas con la Justicia, personal de la Sección Sustracción de Automotores logró recuperar en los últimos días varios vehículos que habían sido denunciados como robados en distintos puntos de la provincia.

Uno de los procedimientos destacados tuvo lugar el pasado 12 de abril, luego de que se denunciara el robo de una camioneta Ford Ranger blanca en la zona de Calle Estados Unidos, en Capital, durante horas de la mañana. Tras iniciar una rápida investigación, los efectivos lograron localizar el rodado esa misma tarde en inmediaciones de la fábrica de Carburo, en el departamento Chimbas. Por disposición de la Dra. Márquez, perteneciente a la UFI de Delitos contra la Propiedad, se procedió al secuestro legal del vehículo.

En otro hecho reciente, ocurrido el 14 de abril, los investigadores actuaron con igual celeridad tras la denuncia por la sustracción de un automóvil Peugeot 505 gris en Chimbas. A pocas horas del ilícito, el vehículo fue encontrado en cercanías de Calle Hipólito Irigoyen y Lote Hogar N°4. La Dra. Vila, de la UFI interviniente, ordenó el secuestro del automóvil luego de ser informada del hallazgo al mediodía del mismo día.

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Por otra parte, la labor policial no se limita únicamente a la recuperación de vehículos robados recientemente, sino también a tareas de control y verificación técnica. En este marco, durante un operativo en el departamento Rawson, en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y Calle Nasca, se interceptó una motocicleta Motomel Serie 2 que circulaba sin dominio visible.

Tras la intervención de un perito verificador, se constató que los números de motor y cuadro correspondían a un rodado con pedido de secuestro activo por una causa de hurto agravado, vigente desde el 24 de febrero de 2026. El procedimiento, vinculado a actuaciones de la Comisaría 24, culminó con el secuestro del vehículo por orden de la Dra. Andrea Gómez, de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

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