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Recuperaron una heladera y una carretilla robadas de la escuela Marambio

Tras una intensa investigación, personal de la Subcomisaría San Isidro logró localizarlos ocultos entre la maleza a pocos metros del establecimiento.

La comunidad educativa de la Escuela Marambio, en el departamento Angaco, recibió una buena noticia tras el amargo momento vivido a principios de semana. Efectivos de la Subcomisaría San Isidro lograron recuperar parte del equipamiento que había sido robado del depósito escolar.

El ilícito fue denunciado el lunes 12 de mayo por la directora del establecimiento, ubicado en calle Santa Elena. Según el reporte policial, delincuentes ingresaron al depósito y se llevaron diversos elementos de valor, lo que motivó un operativo de rastrillaje en las zonas aledañas.

Luego de realizar tareas investigativas en la zona, el personal policial divisó alrededor de las 21:30 objetos extraños ocultos en un descampado. Sobre callejón Castro y calle Santa Elena, a unos 500 metros al norte de la escuela, los efectivos hallaron:

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  • Una heladera marca Bambi de color blanco.

  • Una carretilla de color naranja.

Los elementos estaban escondidos entre la maleza, presuntamente a la espera de ser retirados por los malvivientes. Al ser contactada, la directora reconoció los objetos como propiedad de la institución.

Ambos elementos fueron secuestrados y trasladados a la sede policial de San Isidro. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la carátula de hurto.

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