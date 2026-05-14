Recuperaron una heladera y una carretilla robadas de la escuela Marambio

El ilícito fue denunciado el lunes 12 de mayo por la directora del establecimiento, ubicado en calle Santa Elena. Según el reporte policial, delincuentes ingresaron al depósito y se llevaron diversos elementos de valor, lo que motivó un operativo de rastrillaje en las zonas aledañas.

Luego de realizar tareas investigativas en la zona, el personal policial divisó alrededor de las 21:30 objetos extraños ocultos en un descampado. Sobre callejón Castro y calle Santa Elena, a unos 500 metros al norte de la escuela, los efectivos hallaron: