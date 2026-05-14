La comunidad educativa de la Escuela Marambio, en el departamento Angaco, recibió una buena noticia tras el amargo momento vivido a principios de semana. Efectivos de la Subcomisaría San Isidro lograron recuperar parte del equipamiento que había sido robado del depósito escolar.
Recuperaron una heladera y una carretilla robadas de la escuela Marambio
Tras una intensa investigación, personal de la Subcomisaría San Isidro logró localizarlos ocultos entre la maleza a pocos metros del establecimiento.