Urquiza cambió la imagen y logró un triunfo clave en Río Cuarto

En el segundo parcial, el local encontró respuestas ofensivas en Nicolás De Rivas y Bruno Marioli, quienes le dieron mayor dinámica a Banda Norte para emparejar el desarrollo. Del otro lado, Ismael Sarruff respondió con efectividad para sostener al elenco sanjuanino. El cuarto quedó en manos del local por 20 a 18 y el primer tiempo terminó igualado en 35.

Tras el descanso largo, Urquiza mostró su mejor versión colectiva. Los dirigidos por Sergio Cabañas elevaron la intensidad defensiva y mejoraron en ataque. Amorós continuó siendo determinante y Gonzalo Bustos volvió a aparecer con puntos importantes para que la visita sacara ventaja, cerrando en 59 a 54 a favor de Urquiza.

En el último parcial, el conjunto sanjuanino terminó de quebrar el juego. Emanuel y Fabricio Cabañas marcaron desde el perímetro, mientras que Gonzalo Bustos no desentonó. Banda Norte intentó reaccionar con Guidugli y Marioli, pero Urquiza manejó mejor las posesiones y cerró el juego sellando la victoria definitiva por 82 a 68.

Tras este importante triunfo en Córdoba, Urquiza volverá a presentarse en condición de local el próximo sábado 16 de mayo a las 21, cuando reciba a Matienzo, ubicado en las primeras posiciones de la tabla de la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal.