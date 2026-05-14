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Urquiza cambió la imagen y logró un triunfo clave en Río Cuarto

Urquiza consiguió un gran triunfo en su visita a Banda Norte de Río Cuarto. Las Panteras ganaron 82 a 68 y tuvieron a Pedro Amorós como máximo anotador con 20 puntos.

Las Panteras estuvieron impecables en Río IV, consiguiendo una importante victoria de visitante en 82 a 68 frente a Banda Norte de Río Cuarto. El sábado Urquiza recibirá a Matienzo, líder de la Conferencia Centro A de la Liga Federal. Pedro Amorós tuvo una gran noche y fue el goleador del juego embolsando 20 puntos.

El inicio del partido mostró intensidad y buenas respuestas ofensivas de ambos bandos. Pedro Amorós comenzó efectivo cerca del aro y Gonzalo Bustos acompañó con conversiones importantes para que Urquiza lograra cerrar el primer cuarto arriba por 17 a 15. En Banda Norte, Gonzalo Guidugli apareció como una de las principales vías de ataque del equipo cordobés.

Banda Norte - Urquiza - Liga Federal

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En el segundo parcial, el local encontró respuestas ofensivas en Nicolás De Rivas y Bruno Marioli, quienes le dieron mayor dinámica a Banda Norte para emparejar el desarrollo. Del otro lado, Ismael Sarruff respondió con efectividad para sostener al elenco sanjuanino. El cuarto quedó en manos del local por 20 a 18 y el primer tiempo terminó igualado en 35.

Tras el descanso largo, Urquiza mostró su mejor versión colectiva. Los dirigidos por Sergio Cabañas elevaron la intensidad defensiva y mejoraron en ataque. Amorós continuó siendo determinante y Gonzalo Bustos volvió a aparecer con puntos importantes para que la visita sacara ventaja, cerrando en 59 a 54 a favor de Urquiza.

En el último parcial, el conjunto sanjuanino terminó de quebrar el juego. Emanuel y Fabricio Cabañas marcaron desde el perímetro, mientras que Gonzalo Bustos no desentonó. Banda Norte intentó reaccionar con Guidugli y Marioli, pero Urquiza manejó mejor las posesiones y cerró el juego sellando la victoria definitiva por 82 a 68.

Tras este importante triunfo en Córdoba, Urquiza volverá a presentarse en condición de local el próximo sábado 16 de mayo a las 21, cuando reciba a Matienzo, ubicado en las primeras posiciones de la tabla de la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal.

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