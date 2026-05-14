Gran transformación de la unión vecinal en la Villa Rodríguez Pinto

"Nuestra prioridad es estar siempre cerca del vecino. Ya sea con obras de climatización en paradas o, como en esta ocasión, ayudando a una unión vecinal con pintura y refacciones, estamos presentes donde hay una necesidad", destacó el intendente.

Detalle de las Obras: Calidad e infraestructura

Según se detalla en el informe técnico de obras (documento 38070.heic), la intervención fue integral:

Estructura y Albañilería: Se construyeron 40 metros cuadrados de medianeras internas con columnas cada 5 metros y bases de 70 \times 70 centímetros.

Pisos y Revestimientos: Se ejecutaron 20 metros cuadrados de piso a nuevo dentro del salón principal.

Servicios: Renovación de la instalación de cocina, colocación de piso cerámico nuevo y arreglos en la cubierta de techo.

Exteriores y Seguridad: Renovación de paños de hormigón en el piso exterior y trabajos integrales de electricidad.

Pintura General de la Obra:

•Interior y exterior del salón y portones.

•Puerta y portón de ingreso.

•Medianeras exteriores y sendas peatonales.

•Postes de iluminación.