Crece el uso de GNC en San Juan tras el aumento de los combustibles

En ese contexto, Caruso destacó que la iniciativa busca darle previsibilidad tanto a los usuarios como al sector. “Mantener un precio estable evita trasladar la variación constante al cartel de precios. No le conviene ni a las petroleras ni a los estacioneros”, señaló.

El dirigente advirtió además que la caída en el volumen de ventas continúa afectando a las estaciones de servicio. “Nuestro consumo no puede seguir bajando porque no se puede mantener la estructura”, expresó, y aseguró que el sector atraviesa una etapa de transformación.

Como consecuencia del aumento sostenido de los combustibles líquidos y la retracción en las ventas, creció con fuerza el uso del GNC como alternativa más económica. Caruso remarcó que durante 2026 las conversiones de vehículos a gas aumentaron un 90% en comparación con 2025.

Actualmente, mientras el litro de nafta súper ronda los $2.138, el metro cúbico de GNC se ubica cerca de los $850, generando un ahorro considerable para quienes utilizan el automóvil de manera diaria. Desde el sector aseguran que esta brecha económica impulsa cada vez más a los conductores a optar por el gas como alternativa.

“El GNC está volviendo a su auge. Estamos regresando a niveles históricos de los años 93, pero con mucha más tecnología”, afirmó.