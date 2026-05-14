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Crece el uso de GNC en San Juan tras el aumento de los combustibles

Este jueves YPF incrementó un 1% el precio del comustible llegando la nafta super a los $ 2.138. Como consecuencia del aumento sostenido de los combustibles líquidos creció el uso del GNC como alternativa más económica.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Miguel Caruso, habló con Canal 8 sobre el aumento del combustible dispuesto por YPF y la decisión de mantener los precios congelados durante 45 días en medio de la volatilidad internacional del petróleo.

YPF aumentó el precio de los combustibles y lo mantendrá estable por 45 días

La petrolera estatal confirmó un incremento del 1% en los combustibles, medida que ya se vio reflejada en las pizarras de las estaciones de servicio de todas las banderas. Según explicó el presidente de YPF, Horacio Marín, el objetivo es sostener los valores sin nuevas modificaciones durante los próximos 45 días para evitar trasladar al consumidor las fluctuaciones constantes del precio internacional del crudo.

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En ese contexto, Caruso destacó que la iniciativa busca darle previsibilidad tanto a los usuarios como al sector. “Mantener un precio estable evita trasladar la variación constante al cartel de precios. No le conviene ni a las petroleras ni a los estacioneros”, señaló.

El dirigente advirtió además que la caída en el volumen de ventas continúa afectando a las estaciones de servicio. “Nuestro consumo no puede seguir bajando porque no se puede mantener la estructura”, expresó, y aseguró que el sector atraviesa una etapa de transformación.

Como consecuencia del aumento sostenido de los combustibles líquidos y la retracción en las ventas, creció con fuerza el uso del GNC como alternativa más económica. Caruso remarcó que durante 2026 las conversiones de vehículos a gas aumentaron un 90% en comparación con 2025.

Actualmente, mientras el litro de nafta súper ronda los $2.138, el metro cúbico de GNC se ubica cerca de los $850, generando un ahorro considerable para quienes utilizan el automóvil de manera diaria. Desde el sector aseguran que esta brecha económica impulsa cada vez más a los conductores a optar por el gas como alternativa.

“El GNC está volviendo a su auge. Estamos regresando a niveles históricos de los años 93, pero con mucha más tecnología”, afirmó.

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