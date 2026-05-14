Hot Sale en San Juan: se agotaron las camisetas de Messi y volaron los TV de 55"

"Lo que nos sorprendió fue calzado e indumentaria deportiva. Las camisetas de Messi son las que se agotaron, todo impulsado por las cuotas fijas", explicó Rodríguez.

La clave: 18 cuotas fijas

Para el dirigente mercantil, el éxito de esta edición no radicó solo en los descuentos, sino en la posibilidad de financiar las compras. Los clientes priorizaron la venta presencial para consultar específicamente por el plan de 18 cuotas fijas.

"Esto es un llamado de atención para el Gobierno Nacional. La gente pregunta por las cuotas y saca los productos en 18 meses; es lo que realmente resulta atractivo hoy", señaló el titular de la Cámara. Desde el sector esperan que se mantengan estos planes de financiación para sostener el consumo en los meses venideros y revertir la tendencia de ventas negativas que venía arrastrando el comercio local.