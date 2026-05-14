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Hot Sale en San Juan: se agotaron las camisetas de Messi y volaron los TV de 55"

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, confirmó que las 18 cuotas fijas fueron la clave para reactivar el consumo.

El Hot Sale llegó como un "oxígeno" necesario para el comercio sanjuanino en medio de un año marcado por las ventas negativas. Según detalló Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, la modalidad presencial sorprendió por el alto movimiento, motorizado principalmente por los planes de financiación a largo plazo.

Lo más vendido en la provincia fueron los televisores, que representaron un 70% de las ventas del sector electrodomésticos. El dato curioso se dio en las calles del centro durante la tarde, donde se vio a una gran cantidad de personas transportando cajas, en su mayoría de equipos de 55 pulgadas.

El "efecto Messi" y la indumentaria deportiva

Otro rubro que superó las expectativas fue el de calzado e indumentaria deportiva. La pasión por la Scaloneta sigue vigente y se reflejó en las góndolas: las camisetas de Messi (tanto las actuales como los modelos retro) y las camperas de la AFA se agotaron rápidamente.

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"Lo que nos sorprendió fue calzado e indumentaria deportiva. Las camisetas de Messi son las que se agotaron, todo impulsado por las cuotas fijas", explicó Rodríguez.

La clave: 18 cuotas fijas

Para el dirigente mercantil, el éxito de esta edición no radicó solo en los descuentos, sino en la posibilidad de financiar las compras. Los clientes priorizaron la venta presencial para consultar específicamente por el plan de 18 cuotas fijas.

"Esto es un llamado de atención para el Gobierno Nacional. La gente pregunta por las cuotas y saca los productos en 18 meses; es lo que realmente resulta atractivo hoy", señaló el titular de la Cámara. Desde el sector esperan que se mantengan estos planes de financiación para sostener el consumo en los meses venideros y revertir la tendencia de ventas negativas que venía arrastrando el comercio local.

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