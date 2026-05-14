El Hot Sale llegó como un "oxígeno" necesario para el comercio sanjuanino en medio de un año marcado por las ventas negativas. Según detalló Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, la modalidad presencial sorprendió por el alto movimiento, motorizado principalmente por los planes de financiación a largo plazo.
Hot Sale en San Juan: se agotaron las camisetas de Messi y volaron los TV de 55"
Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, confirmó que las 18 cuotas fijas fueron la clave para reactivar el consumo.