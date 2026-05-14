Allanaron el templo umbanda que frecuentaba Morena Rial

La oscura trama del templo umbanda

Según detallaron las autoridades y proteccionistas, los animales se encontraban en condiciones alarmantes. En el lugar se logró poner a salvo a ovejas, cabras, chanchos y patos. Desde el Municipio fueron contundentes sobre el accionar: advirtieron que la Ley de Protección Animal prevalece por encima de cualquier práctica religiosa cuando existen claros indicios de crueldad.

El lugar ya había sido señalado en 2024, cuando vecinos denunciaron que un animal agonizante fue retirado del predio y trasladado en el baúl de un auto. El caso quedó en manos de la Justicia y no se descartan imputaciones para los responsables del templo.

La investigación cobró gran relevancia mediática al confirmarse que el lugar intervenido sería el mismo templo asociado a la hija de Jorge Rial. El vínculo con Morena Rial volvió a generar repercusión porque, en marzo de 2025, la joven había sido noticia por participar del sacrificio de un chivo, según contó Ángel de Brito en LAM. En aquel momento, el Pai Guilliard De Ogum explicó que la mediática se había acercado al templo para bautizarse dentro de la religión umbanda.