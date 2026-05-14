Jueves con amanecer helado en San Juan: la mínima cayó a los 2°C

A las 6:00 de la mañana, la humedad se ubicó en el 63% con un cielo ligeramente nublado, condiciones que se mantendrán estables durante gran parte del día.

El comportamiento para hoy:

Mañana: El sol comenzará a calentar lentamente (sale a las 08:14). El viento sur sopla a una velocidad constante de 13 km/h , lo que genera un ambiente fresco incluso bajo los rayos del sol.

Tarde: Se espera una tarde despejada y agradable, con una temperatura máxima que llegará a los 20°C . Será el momento de mayor amplitud térmica del día.

Noche: Hacia la caída del sol (18:46), la temperatura volverá a bajar rápidamente, anticipando otra madrugada fría.

Tendencia para los próximos días

Aunque hoy la máxima sigue siendo confortable, el ingreso de aire frío matutino marca el inicio de una transición hacia un fin de semana con registros aún más bajos. El sol será el gran protagonista, pero no alcanzará para contrarrestar el enfriamiento de las madrugadas sanjuaninas.