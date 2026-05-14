Quién es el diputado que apareció con una camioneta Tesla de más de US$100.000

En sus redes sociales, Quintar se presenta a sí mismo como abogado, empresario, comerciante y deportista.

En esas mismas redes sociales demuestra su fanatismo por las motos y también comparte videos en los que se lo ve compitiendo como piloto de motocross.

Hace apenas tres días, compartió un video en el que se lo ve dando una entrevista luego de competir en la Categoría Master A del Campeonato Enduro Jujeño.

Antes de llegar Palacio Legislativo, Quintar estuvo vinculado al sector médico y a la administración de sanatorios y obras sociales privadas.

Sumado a ello, dentro de su recorrido político se conoció una participación en 2021, cuando fue candidato a diputado provincial por el Partido Justicialista, antes de incorporarse a La Libertad Avanza.

Actualmente, responde al sector del partido que conduce Karina Milei y busca postularse como candidato a gobernador de Jujuy.

En medio de las tensiones internas que ya atraviesa el oficialismo, la aparición del Tesla Cybertruck generó polémica dentro y fuera del bloque.

Según fuentes legislativas, apenas tomó dimensión de la repercusión que provocaba la situación, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, le habría pedido a Quintar que retirara el vehículo del estacionamiento.

Cuánto cuesta la camioneta que usó el diputado libertario en el Congreso

En el mercado internacional, el vehículo ronda los US$100.000 en sus versiones más equipadas.

Sin embargo, especialistas del sector automotor estiman que las unidades importadas de manera privada a la Argentina pueden alcanzar valores de entre US$250.000 y US$300.000 por costos logísticos, carga impositiva y restricciones de importación.

En los pasillos del Congreso incluso circuló la versión de que el legislador jujeño tendría pensado utilizar el Cybertruck como parte de una eventual estrategia de campaña para las elecciones de 2027.