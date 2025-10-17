Caso Jeremías Galán: el conductor quedó libre, pero vinculado a la causa

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana del 14 de septiembre, en la intersección de avenida Libertador y calle Las Palmas, en el departamento Rivadavia. Alcoba Arena conducía una Toyota Hilux en dirección Este-Oeste, mientras que Galán Quiroga circulaba en una motocicleta Zanella RX150 de Norte a Sur.

Tras el impacto, la moto se desvió hacia Libertador, quedó enganchada en un canasto de basura y su conductor fue despedido, cayendo en una acequia. La camioneta cruzó de carril y se detuvo aproximadamente a 100 metros del punto de colisión. Aunque la esquina contaba con semáforo, al momento del hecho funcionaba en modo intermitente.

Personal médico trasladó de urgencia a Galán Quiroga al Hospital Rawson, donde ingresó inconsciente y con múltiples fracturas. Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció horas después.

La audiencia, encabezada por la jueza Flavia Allende, marcó un avance significativo en la Investigación Penal Preparatoria. El proceso continuará con nuevas pericias y la recolección de testimonios para determinar las responsabilidades definitivas en el siniestro que conmocionó a la comunidad de Rivadavia.