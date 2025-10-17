"
Caso Jeremías Galán: el conductor quedó libre, pero vinculado a la causa

A un mes del siniestro en Rivadavia, la Justicia imputó a Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, por homicidio culposo agravado tras la muerte del motociclista Jeremías Galán Quiroga.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización en la causa por la muerte de Jeremías Gregorio Galán Quiroga, el joven motociclista de 20 años que perdió la vida tras un choque ocurrido el 14 de septiembre en Rivadavia. En la instancia judicial, el conductor de la camioneta involucrada, Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, fue imputado por homicidio culposo agravado por conducción imprudente de un vehículo con motor.

Según informaron fuentes judiciales, la audiencia se postergó varias semanas debido a que la Fiscalía aguardaba un informe técnico de Vialidad Provincial para determinar si avenida Libertador debía considerarse una semiautopista. La definición resultaba clave para establecer la prioridad de paso en el momento del siniestro. Finalmente, el organismo confirmó que Libertador no es una semiautopista, sino una calle común, por lo que el conductor de la camioneta debía ceder el paso al motociclista que circulaba por su derecha.

Con esa aclaración, el Ministerio Público avanzó con la imputación contra Alcoba Arena. Sin embargo, el joven no quedó detenido y continuará en libertad, aunque vinculado al proceso penal mientras avanza la investigación.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana del 14 de septiembre, en la intersección de avenida Libertador y calle Las Palmas, en el departamento Rivadavia. Alcoba Arena conducía una Toyota Hilux en dirección Este-Oeste, mientras que Galán Quiroga circulaba en una motocicleta Zanella RX150 de Norte a Sur.

Tras el impacto, la moto se desvió hacia Libertador, quedó enganchada en un canasto de basura y su conductor fue despedido, cayendo en una acequia. La camioneta cruzó de carril y se detuvo aproximadamente a 100 metros del punto de colisión. Aunque la esquina contaba con semáforo, al momento del hecho funcionaba en modo intermitente.

Personal médico trasladó de urgencia a Galán Quiroga al Hospital Rawson, donde ingresó inconsciente y con múltiples fracturas. Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció horas después.

La audiencia, encabezada por la jueza Flavia Allende, marcó un avance significativo en la Investigación Penal Preparatoria. El proceso continuará con nuevas pericias y la recolección de testimonios para determinar las responsabilidades definitivas en el siniestro que conmocionó a la comunidad de Rivadavia.

