Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización en la causa por la muerte de Jeremías Gregorio Galán Quiroga, el joven motociclista de 20 años que perdió la vida tras un choque ocurrido el 14 de septiembre en Rivadavia. En la instancia judicial, el conductor de la camioneta involucrada, Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, fue imputado por homicidio culposo agravado por conducción imprudente de un vehículo con motor.
Caso Jeremías Galán: el conductor quedó libre, pero vinculado a la causa
A un mes del siniestro en Rivadavia, la Justicia imputó a Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, por homicidio culposo agravado tras la muerte del motociclista Jeremías Galán Quiroga.