Tragedia en Carpintería: liberaron al joven que atropelló a su tío

Elías Páez, de 18 años, arrojó negativo en el test de alcoholemia de rigor que le practicaron tras el accidente fatal. Luego de lo sucedido, había quedado en calidad de arrestado, sin embargo, con el correr de las horas fue liberado y quedó a disposición de la Justicia.

Respecto al estado de salud de su tía, Cinthia Orozco, quien también fue atropellada esa madrugada, se encuentra fuera de peligro, según informaron los investigadores.

El fatídico accidente ocurrió a las 4.08 del viernes, en medio de una reunión familias en una casa ubicada en el barrio Campo de Batalla, en Carpintería, Pocito. Por causas que se investigan, Elías Páez quiso mover la camioneta Chevrolet S10 pero perdió el control del vehículo y su tío Miguel Ángel Páez Quiroga intentó frenarla. Sin embargo, la camioneta llegó a atropellarlo a él y a su tía.

El hombre falleció en el lugar mientras que la mujer fue trasladada consciente en ambulancia al hospital Guillermo Rawson.

La Fiscalía continúa investigando los hechos y recabando evidencia para dilucidar qué fue lo que ocurrió y evaluar si imputará o no a Páez por la tragedia.