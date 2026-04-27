Allanamientos con detenidos: secuestran armas, droga y objetos robados

Durante los procedimientos, en el Barrio Cuyo, los efectivos detuvieron a un joven de 17 años, quien fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (C.A.D.), quedando a disposición de la Justicia de menores. En paralelo, dos hombres mayores de edad, de apellidos Arrieta, de 38 años, y Ortiz, de 29, fueron aprehendidos y vinculados a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego en dos hechos distintos, con intervención del ayudante fiscal Andrés Cerutti. Ambos quedaron alojados en la Comisaría 34ª.

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Uno de los puntos centrales del operativo fue el secuestro de armamento y municiones. En los domicilios allanados, los investigadores incautaron una tumbera de fabricación casera, además de cartuchos de distintos calibres —12/70, 9x19, 7.62 y .22—, junto a tres miras telescópicas para armas largas. También se secuestraron dos pistolas: una Browning gris con diez cartuchos en el cargador y una Bersa 9x19 con trece municiones listas para su uso.

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En el mismo procedimiento, en el Barrio Cuyo, los efectivos hallaron más de un kilo de cannabis —1,013 kilogramos—, lo que derivó en la intervención correspondiente por infracción a la legislación vigente en materia de estupefacientes.

Además, en el marco de las facultades del artículo 239 del Código Procesal Penal, se incautaron numerosos objetos que estarían vinculados a distintos hechos delictivos. Entre ellos, tres bicicletas rodado 29 de distintas marcas, dos teléfonos celulares, dos notebooks del programa Conectar Igualdad, una tablet, herramientas eléctricas como un taladro y una pistola de calor, reflectores LED —incluido uno de alumbrado público—, tres balanzas digitales, un regulador de gas y una bomba de agua.

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El procedimiento forma parte de una investigación en curso, en la que no se descartan nuevas medidas judiciales a partir del análisis de los elementos secuestrados y su posible vinculación con otros hechos.