Este martes por la mañana se registró un siniestro vial con desenlace fatal en el departamento Sarmiento. Un camión que transportaba a varios obreros hacia las zonas de cosecha volcó en el cruce de calle Búfalo y Doncel, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 8°.
En Sarmiento: un camión que trasladaba cosechadores volcó y murió una persona
El siniestro ocurrió en la intersección de calle Bufano y Doncel. El vehículo transportaba a varios trabajadores hacia la zona de cosecha cuando se produjo el vuelco.