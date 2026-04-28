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En Sarmiento: un camión que trasladaba cosechadores volcó y murió una persona

El siniestro ocurrió en la intersección de calle Bufano y Doncel. El vehículo transportaba a varios trabajadores hacia la zona de cosecha cuando se produjo el vuelco.

Este martes por la mañana se registró un siniestro vial con desenlace fatal en el departamento Sarmiento. Un camión que transportaba a varios obreros hacia las zonas de cosecha volcó en el cruce de calle Búfalo y Doncel, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 8°.

Por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo de carga en el que viajaban los trabajadores se salió de la calzada y terminó volcado. Según el informe policial preliminar, el conductor del camión falleció en el acto producto del impacto.

Los heridos

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Además de la víctima fatal, se confirmó que el resto de los ocupantes que se dirigían a la cosecha sufrieron heridas de distinta consideración. Los servicios de emergencias médicas llegaron al lugar para asistir y trasladar a los lesionados a centros de salud cercanos.

En el lugar del siniestro trabaja personal de Bomberos y efectivos policiales de la seccional local. Se han iniciado las pericias correspondientes para determinar la mecánica del vuelco y asegurar la zona para el retiro del vehículo.

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