En Sarmiento: un camión que trasladaba cosechadores volcó y murió una persona

Además de la víctima fatal, se confirmó que el resto de los ocupantes que se dirigían a la cosecha sufrieron heridas de distinta consideración. Los servicios de emergencias médicas llegaron al lugar para asistir y trasladar a los lesionados a centros de salud cercanos.

En el lugar del siniestro trabaja personal de Bomberos y efectivos policiales de la seccional local. Se han iniciado las pericias correspondientes para determinar la mecánica del vuelco y asegurar la zona para el retiro del vehículo.