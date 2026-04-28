Megaoperativo: tres detenidos y secuestro de armas, drogas y objetos robados

WhatsApp Image 2026-04-27 at 21.49.16
Importante arsenal y estupefacientes
En los domicilios registrados, la policía logró desbaratar un arsenal que incluía:
-
Armas: Una pistola Browning gris (con 10 cartuchos), una pistola Bersa 9x19 (con 13 cartuchos) y un arma de fabricación casera tipo "tumbera".
-
Municiones: Cartuchos de diversos calibres (12/70, 9x19, 7.62 y .22).
-
Accesorios: Tres miras telescópicas para arma larga.
En el Barrio Cuyo, los efectivos también hallaron 1,013 kg de hierbas de planta de cannabis, lo que derivó en la intervención de las autoridades correspondientes por infracción a la ley de estupefacientes.
WhatsApp Image 2026-04-27 at 21.49.17
Recupero de efectos robados
Además de las armas y la droga, se incautó una gran cantidad de objetos bajo el Art. 239 del C.P.P., presuntamente vinculados a distintos hechos delictivos:
-
Vehículos y tecnología: Tres bicicletas rodado 29 (marcas Randers, Taon y Nordic), dos celulares Samsung, dos notebooks del programa "Conectar Igualdad" y una tablet.
-
Herramientas y maquinaria: Un taladro SPP, una pistola de calor Black & Decker, una bomba de agua Walter Tech y balanzas digitales marcas Moretti, Kreta y Kretz.
-
Iluminación: Reflectores LED y un equipo de alumbrado público.
Los elementos recuperados y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para los fines legales pertinentes.