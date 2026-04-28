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Megaoperativo: tres detenidos y secuestro de armas, drogas y objetos robados

La Brigada de Investigaciones Oeste (B.I.O.) ejecutó múltiples allanamientos en el marco de una causa por hurto calificado.

En un amplio despliegue policial, personal de la Brigada de Investigaciones Oeste (B.I.O) llevó adelante una serie de allanamientos en el departamento Rivadavia, arrojando resultados positivos en el marco de una investigación por hurto calificado que damnifica a Ana Elizabeth Ríos. El operativo contó con la intervención de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia.

Como resultado de las irrupciones, las autoridades detuvieron a un menor de 17 años en el Barrio Cuyo, quien fue trasladado al C.A.D. bajo las directivas de la Justicia de Menores.

Asimismo, dos hombres mayores de edad, identificados como Arrieta (38) y Ortiz (29), fueron aprehendidos y alojados en la Comisaría 34ª. Ambos quedaron vinculados a un legajo caratulado como "Tenencia ilegítima de arma de fuego en dos hechos distintos", con intervención del ayudante fiscal Andrés Cerutti.

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Importante arsenal y estupefacientes

En los domicilios registrados, la policía logró desbaratar un arsenal que incluía:

  • Armas: Una pistola Browning gris (con 10 cartuchos), una pistola Bersa 9x19 (con 13 cartuchos) y un arma de fabricación casera tipo "tumbera".

  • Municiones: Cartuchos de diversos calibres (12/70, 9x19, 7.62 y .22).

  • Accesorios: Tres miras telescópicas para arma larga.

En el Barrio Cuyo, los efectivos también hallaron 1,013 kg de hierbas de planta de cannabis, lo que derivó en la intervención de las autoridades correspondientes por infracción a la ley de estupefacientes.

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Recupero de efectos robados

Además de las armas y la droga, se incautó una gran cantidad de objetos bajo el Art. 239 del C.P.P., presuntamente vinculados a distintos hechos delictivos:

  • Vehículos y tecnología: Tres bicicletas rodado 29 (marcas Randers, Taon y Nordic), dos celulares Samsung, dos notebooks del programa "Conectar Igualdad" y una tablet.

  • Herramientas y maquinaria: Un taladro SPP, una pistola de calor Black & Decker, una bomba de agua Walter Tech y balanzas digitales marcas Moretti, Kreta y Kretz.

  • Iluminación: Reflectores LED y un equipo de alumbrado público.

Los elementos recuperados y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para los fines legales pertinentes.

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