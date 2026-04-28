Megaoperativo: tres detenidos y secuestro de armas, drogas y objetos robados

Como resultado de las irrupciones, las autoridades detuvieron a un menor de 17 años en el Barrio Cuyo, quien fue trasladado al C.A.D. bajo las directivas de la Justicia de Menores.

Asimismo, dos hombres mayores de edad, identificados como Arrieta (38) y Ortiz (29), fueron aprehendidos y alojados en la Comisaría 34ª. Ambos quedaron vinculados a un legajo caratulado como "Tenencia ilegítima de arma de fuego en dos hechos distintos", con intervención del ayudante fiscal Andrés Cerutti.