Muerte de motociclista: colectivero imputado por homicidio culposo pero libre

Según consta en el expediente judicial, el siniestro se produjo alrededor de las 18:15, en la intersección de calle Saúl Quiroga y Jorge Darío Bence. El colectivo circulaba de sur a norte, mientras que la motocicleta lo hacía de este a oeste. En ese cruce, el rodado menor impactó contra el lateral derecho del colectivo.

Como consecuencia del choque, la motocicleta quedó debajo de la unidad de transporte, y su conductor sufrió gravísimas lesiones en la cabeza. Aunque fue trasladado con vida al Hospital Rawson, minutos después se confirmó su fallecimiento.

La autopsia determinó que González presentaba politraumatismos severos en distintas partes del cuerpo.

La situación judicial del colectivero

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal —representado por el fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Gemma Cabrera— sostuvo que el chofer del colectivo no respetó la prioridad de paso, ya que no tenía la derecha, y lo responsabilizó por el hecho.

La Justicia fijó un plazo de investigación de un año. Si bien Cortez había permanecido detenido durante el fin de semana, este lunes recuperó la libertad, aunque quedó sujeto a una serie de medidas: Presentarse ante la Justicia cada vez que sea requerido y concurrir periódicamente a la Comisaría 18.ª de Albardón

Además, la causa continuará a la espera de los resultados del dosaje y las pericias accidentológicas, claves para definir responsabilidades.

Por su parte, la defensa del imputado, a cargo del abogado Penisotto, manifestó que aguardará el resultado de las pericias técnicas y expuso su propia teoría del caso, que será evaluada en el avance de la investigación.