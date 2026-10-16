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La amenaza de bomba en el Centro Cívico y las dificultades para hallar al autor

La investigación apunta a determinar quién realizó la llamada que obligó a evacuar el edificio. El número utilizado no está activo, una circunstancia que dificulta establecer quién está detrás de la amenaza.

La investigación para identificar al autor de la amenaza de bomba en el Centro Cívico continúa en marcha. Personal de Delitos Complejos y especialistas en ciberdelito trabajan para reconstruir el origen de la llamada que provocó la evacuación del edificio y alteró la actividad durante varias horas.

Uno de los principales obstáculos es que el número desde el que se habría realizado la comunicación no está activo. Esa condición complica la identificación de su titular, aunque no descarta que se pueda avanzar por otras vías para determinar quién hizo la amenaza.

El llamado fue recibido a las 17.38 y una voz masculina advirtió brevemente que había una bomba en el edificio, sin aportar mayores detalles. Ante la alerta, se evacuó a trabajadores, visitantes y participantes de un congreso que se desarrollaba en el lugar.

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Bomberos y efectivos policiales revisaron las instalaciones piso por piso durante aproximadamente una hora y media. Finalmente, no encontraron explosivos y el edificio pudo retomar su actividad.

Por ahora, la investigación no logró establecer qué motivó la amenaza ni si estuvo dirigida a generar una evacuación o perseguía otro objetivo. Las tareas continúan para determinar la procedencia de la comunicación y establecer responsabilidades.

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