La amenaza de bomba en el Centro Cívico y las dificultades para hallar al autor

Uno de los principales obstáculos es que el número desde el que se habría realizado la comunicación no está activo. Esa condición complica la identificación de su titular, aunque no descarta que se pueda avanzar por otras vías para determinar quién hizo la amenaza.

El llamado fue recibido a las 17.38 y una voz masculina advirtió brevemente que había una bomba en el edificio, sin aportar mayores detalles. Ante la alerta, se evacuó a trabajadores, visitantes y participantes de un congreso que se desarrollaba en el lugar.