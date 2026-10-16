La investigación para identificar al autor de la amenaza de bomba en el Centro Cívico continúa en marcha. Personal de Delitos Complejos y especialistas en ciberdelito trabajan para reconstruir el origen de la llamada que provocó la evacuación del edificio y alteró la actividad durante varias horas.
La amenaza de bomba en el Centro Cívico y las dificultades para hallar al autor
La investigación apunta a determinar quién realizó la llamada que obligó a evacuar el edificio. El número utilizado no está activo, una circunstancia que dificulta establecer quién está detrás de la amenaza.