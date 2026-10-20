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Una segunda amenaza de bomba obligó a ampliar el rastrillaje en el Centro Cívico

El segundo mensaje fue encontrado pasadas las 20 en un baño de hombres del segundo piso, junto al despacho del ministro de Economía. La primera amenaza había sido descubierta a las 16.10 y provocó la evacuación del edificio.

El operativo de seguridad en el Centro Cívico sumó un nuevo episodio este martes por la noche, cuando encontraron una segunda amenaza de bomba dentro del edificio.

El hallazgo se produjo pasadas las 20, en un baño de hombres del segundo piso, junto al despacho del ministro de Economía, mientras continuaban las tareas de búsqueda iniciadas por el primer mensaje.

Según informaron fuentes calificadas a sanjuan8, la nueva nota tenía características similares a la amenaza encontrada horas antes. Por el momento, no se informó oficialmente si ambos mensajes fueron escritos por la misma persona ni si existe algún elemento que permita establecer una conexión entre ellos.

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La primera amenaza había sido descubierta a las 16.10 en un baño de mujeres del cuarto piso. Se trataba de una hoja con un mensaje manuscrito y pegado con cinta a una pared, en el que se advertía: “Hay una bomba. Voy a volar todo”.

Tras ese hallazgo, la persona que encontró el papel dio aviso al personal de seguridad, que alertó a la policía. La situación derivó en la evacuación del edificio, incluido el auditorio Eloy Camus, donde se desarrollaba el I Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial.

En el lugar trabajaban efectivos policiales, Bomberos, personal de la Comisaría 4ª y representantes de la UFI Genérica. Criminalística también intervenía para recolectar pruebas y buscar posibles rastros en los lugares donde aparecieron los mensajes, entre ellos huellas dactilares.

El segundo hallazgo obligó a mantener la atención sobre otro sector del edificio y prolongó la incertidumbre mientras avanzaban las inspecciones. Las tareas buscaban determinar si existía un riesgo concreto y establecer el origen de las amenazas.

El episodio se produjo, además, cinco días después de otra amenaza que había generado un operativo en el mismo edificio y que resultó falsa. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente si existe una relación entre aquel antecedente y los mensajes encontrados este martes.

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