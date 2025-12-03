La causa por el brutal maltrato que habrían sufrido dos niños de 5 y 7 años dio otro giro este miércoles. Ana Carla Paredes, madre adoptiva y pareja del gendarme Mauricio Sebastián Díaz —detenido desde el 13 de noviembre— quedó en prisión preventiva por tres meses y fue alojada en la Comisaría 28°. Está sindicada como coautora de maltrato infantil y amenazas contra denunciantes.
Prisión preventiva para la madre en la causa por maltrato y abuso infantil
La Justicia ordenó prisión preventiva para Ana Carla Paredes, acusada de coautoría en maltrato y presunto abuso sexual contra los niños que intentaba adoptar junto al gendarme detenido.