Prisión preventiva para la madre en la causa por maltrato y abuso infantil

La Justicia resolvió además unificar los legajos de Paredes y Díaz, quien permanece detenido por golpear al niño de 5 años. En su audiencia del 14 de noviembre se proyectaron videos obtenidos del sistema de cámaras internas de la casa, donde se lo ve insultando, castigando y golpeando al menor. Según la fiscalía, muchos de estos hechos eran conocidos por Paredes, quien no habría intervenido para proteger a los niños.

Los dos hermanos estaban en guarda preadoptiva desde julio-agosto de 2022, y la sentencia de adopción estaba próxima cuando se activaron las denuncias. Entre los testimonios que complican a la imputada figuran declaraciones de su tía —madrina de una de las niñas— y de la abuela materna, quien constató una lesión en la oreja izquierda de la menor el pasado 10 de noviembre en el barrio Andacollo VIII, Chimbas.

El 13 de noviembre, tras la detención de Díaz, Paredes habría amenazado de muerte a su madre y también habría intimidado a otra testigo mediante mensajes. Una de esas denunciantes aportó un dato clave: indicios de abuso sexual que luego se correspondieron con un audio reproducido en sala, en el que la niña afirma: “La madre me agarró la mano y me hizo tocarme, aunque yo no quería”.

En los próximos días se espera la realización de entrevistas videograbadas para que los menores puedan ratificar los hechos. La fiscalía considera que, pese al contexto de violencia que también habría alcanzado a Paredes, ella tenía posibilidades reales de denunciar y proteger a los niños.

El expediente continúa su curso con medidas en marcha y un plazo de investigación de ocho meses mientras ambos imputados permanecen detenidos.