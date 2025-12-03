"
San Juan 8
San Juan 8 > Policiales > Prisión Preventiva

Prisión preventiva para la madre en la causa por maltrato y abuso infantil

La Justicia ordenó prisión preventiva para Ana Carla Paredes, acusada de coautoría en maltrato y presunto abuso sexual contra los niños que intentaba adoptar junto al gendarme detenido.

La causa por el brutal maltrato que habrían sufrido dos niños de 5 y 7 años dio otro giro este miércoles. Ana Carla Paredes, madre adoptiva y pareja del gendarme Mauricio Sebastián Díaz —detenido desde el 13 de noviembre— quedó en prisión preventiva por tres meses y fue alojada en la Comisaría 28°. Está sindicada como coautora de maltrato infantil y amenazas contra denunciantes.

Durante la audiencia dirigida por la jueza de Garantías, Celia Maldonado, el Ministerio Público Fiscal —representado por Roberto Ginsberg y Érica Funes— reprodujo audios de la niña de 7 años. En ese material, la menor relató episodios de violencia y aseguró que Paredes la habría obligado a tocarse sus partes íntimas, lo que abrió una nueva línea de investigación por presunto abuso sexual.

Los fiscales solicitaron cuatro meses de preventiva y ocho para la Investigación Penal Preparatoria. Finalmente, Maldonado fijó un plazo de ocho meses para la IPP y mantuvo la detención en comisaría para evitar cualquier posible entorpecimiento de la investigación. La defensa, a cargo del abogado Manuel Gimenes Puchol, no se opuso a la medida, aunque pidió una modalidad domiciliaria por problemas de salud y depresión de la imputada. El planteo fue rechazado.

La Justicia resolvió además unificar los legajos de Paredes y Díaz, quien permanece detenido por golpear al niño de 5 años. En su audiencia del 14 de noviembre se proyectaron videos obtenidos del sistema de cámaras internas de la casa, donde se lo ve insultando, castigando y golpeando al menor. Según la fiscalía, muchos de estos hechos eran conocidos por Paredes, quien no habría intervenido para proteger a los niños.

Los dos hermanos estaban en guarda preadoptiva desde julio-agosto de 2022, y la sentencia de adopción estaba próxima cuando se activaron las denuncias. Entre los testimonios que complican a la imputada figuran declaraciones de su tía —madrina de una de las niñas— y de la abuela materna, quien constató una lesión en la oreja izquierda de la menor el pasado 10 de noviembre en el barrio Andacollo VIII, Chimbas.

El 13 de noviembre, tras la detención de Díaz, Paredes habría amenazado de muerte a su madre y también habría intimidado a otra testigo mediante mensajes. Una de esas denunciantes aportó un dato clave: indicios de abuso sexual que luego se correspondieron con un audio reproducido en sala, en el que la niña afirma: “La madre me agarró la mano y me hizo tocarme, aunque yo no quería”.

En los próximos días se espera la realización de entrevistas videograbadas para que los menores puedan ratificar los hechos. La fiscalía considera que, pese al contexto de violencia que también habría alcanzado a Paredes, ella tenía posibilidades reales de denunciar y proteger a los niños.

El expediente continúa su curso con medidas en marcha y un plazo de investigación de ocho meses mientras ambos imputados permanecen detenidos.

