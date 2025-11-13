Caída de un gendarme por violencia infantil: videos lo comprometen

Sin embargo, detrás de esa apariencia de vida estable, el niño de 5 años —y posiblemente su hermana— vivían lo que los investigadores describieron como un calvario de violencia.

Videos clave y una denuncia que destapó todo

El denunciante entregó a la fiscalía grabaciones contundentes que muestran al gendarme propinando golpizas al menor. Este material fue determinante para avanzar con la investigación y solicitar medidas urgentes.

Fuentes del caso confirmaron que los registros fueron obtenidos dentro de la vivienda del imputado, lo que refuerza la gravedad de la situación y la contundencia de las pruebas.

Tras la denuncia, la UFI dispuso un allanamiento en la vivienda del gendarme. Durante el operativo, los brigadistas encontraron que la casa estaba “llena de cámaras”, según indicaron fuentes judiciales.

Todas las filmaciones fueron incautadas para su análisis. Además, se secuestró el arma reglamentaria del detenido, tal como lo exige el protocolo en investigaciones donde intervienen miembros de fuerzas federales.

Aunque las agresiones más evidentes recaen sobre el niño de 5 años, la Justicia no descarta que la hermana de 7 también haya sido víctima de maltrato. Por eso, se solicitará que ambos sean entrevistados en Cámara Gesell, un procedimiento que permite obtener su testimonio en un entorno protegido y especializado.

La pareja del detenido, quien también formaba parte del proceso de adopción de los niños, será citada para declarar. Su testimonio será clave para reconstruir la dinámica familiar y evaluar si conocía —o presenció— los episodios de violencia que investiga la fiscalía.