José Luis Cabezas, a 29 años de un crimen que conmovió al país

Gabriel Michi, editor de Newsweek Argentina y compañero de Cabezas en ese momento, reflexionó tiempo después sobre el impacto del hecho: “Lo que ocurrió con José Luis generó un impacto único en la sociedad argentina. Nunca en la historia del mundo ocurrió algo como esto: que una sociedad entera se movilice en defensa de un periodista”.

image

Durante el verano de 1996, Cabezas trabajaba para la revista Noticias como reportero gráfico y periodista investigativo. En ese contexto, fue el autor de la primera foto publicada de Alfredo Yabrán, un empresario que hasta entonces había logrado mantenerse fuera del alcance de las cámaras.

La imagen, publicada en la tapa de la revista el 3 de marzo de 1996, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, ese trabajo periodístico quedó asociado a la amenaza que terminaría con su asesinato meses después.

Justicia y condenas

Tras el crimen, la Justicia avanzó sobre los responsables materiales. Fueron condenados integrantes de la banda conocida como “Los Horneros”, un grupo de delincuentes de La Plata integrado por José Luis Auge, Héctor Retana, Sergio González y Horacio Braga, quienes participaron en la ejecución.

A casi tres décadas del asesinato, el nombre de José Luis Cabezas sigue siendo un símbolo de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a informar sin presiones ni amenazas.