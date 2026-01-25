José Luis Cabezas, a 29 años de un crimen que conmovió al país
Este 25 de enero se cumplen 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, el fotoperiodista que fue ejecutado en Pinamar en un crimen que sacudió a la sociedad argentina y se convirtió en un emblema de la lucha por la libertad de prensa.
José Luis Cabezas tenía 35 años cuando fue asesinado el 25 de enero de 1997. Su cuerpo apareció dentro de su auto, con varios disparos, y el vehículo fue incendiado. El hecho ocurrió mientras estaba de vacaciones en Pinamar.
El crimen fue cometido por sicarios contratados por el empresario Alfredo Yabrán, quien años más tarde, en 2000, se suicidó minutos antes de ser detenido por la Justicia.
El asesinato de Cabezas generó una conmoción social inédita y puso en jaque el ejercicio del periodismo en Argentina. Las movilizaciones se multiplicaron en todo el país y el reclamo de justicia se transformó en una bandera colectiva.
Gabriel Michi, editor de Newsweek Argentina y compañero de Cabezas en ese momento, reflexionó tiempo después sobre el impacto del hecho: “Lo que ocurrió con José Luis generó un impacto único en la sociedad argentina. Nunca en la historia del mundo ocurrió algo como esto: que una sociedad entera se movilice en defensa de un periodista”.
Durante el verano de 1996, Cabezas trabajaba para la revista Noticias como reportero gráfico y periodista investigativo. En ese contexto, fue el autor de la primera foto publicada de Alfredo Yabrán, un empresario que hasta entonces había logrado mantenerse fuera del alcance de las cámaras.
La imagen, publicada en la tapa de la revista el 3 de marzo de 1996, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, ese trabajo periodístico quedó asociado a la amenaza que terminaría con su asesinato meses después.
Justicia y condenas
Tras el crimen, la Justicia avanzó sobre los responsables materiales. Fueron condenados integrantes de la banda conocida como “Los Horneros”, un grupo de delincuentes de La Plata integrado por José Luis Auge, Héctor Retana, Sergio González y Horacio Braga, quienes participaron en la ejecución.
A casi tres décadas del asesinato, el nombre de José Luis Cabezas sigue siendo un símbolo de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a informar sin presiones ni amenazas.