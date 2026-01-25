Etapa 2 de la Vuelta a San Juan: 131 km exigentes hasta Pedernal
La Vuelta a San Juan 2026 continúa este domingo con la Etapa 2 en línea: 131 kilómetros desde Media Agua hasta Pedernal, con metas sprint, montaña y un trazado exigente.
La Vuelta a San Juan 2026 continúa su desarrollo este domingo 25 de enero con una etapa extensa y exigente que promete empezar a marcar diferencias en la clasificación general. Se trata de la Etapa 2, en modalidad en línea, que unirá Media Agua con la localidad de Pedernal, a lo largo de aproximadamente 131 kilómetros.
La concentración de los equipos está prevista para las 14:15 horas en la Plaza Dominguito, frente a la Municipalidad de Sarmiento, mientras que la largada oficial será a las 15:30, desde el mismo punto.
La competencia integra la 41ª edición de la tradicional prueba sanjuanina, que se disputa entre el 23 de enero y el 1 de febrero, con un total de nueve etapas y un prólogo, además de una contrarreloj individual. El evento reúne a ciclistas de las categorías Sub 23 y Elite, con participación de equipos locales, nacionales e internacionales.
Luego del tren controlado inicial por calles internas de Media Agua, el pelotón empalmará con la Ruta Nacional 40, donde se dará inicio oficial a la competencia.
El recorrido atravesará distintos puntos del departamento Sarmiento, con una sucesión de giros, retornos y enlaces entre rutas nacionales y provinciales, pasando por zonas como Cañada Honda y Los Berros, antes de encarar el tramo final hacia Pedernal, donde estará ubicada la línea de llegada.
El circuito, sumado a la distancia y a las altas temperaturas previstas, exigirá un importante desgaste físico y táctico por parte del pelotón.
Metas especiales en disputa
La Etapa 2 tendrá en juego dos metas sprint y dos metas de montaña, claves para las clasificaciones parciales y las camisetas especiales.
Metas Sprint
Primer sprint: Ruta 319 y Ruta 296 (km 28,5 aprox.).
Segundo sprint: calle 25 de Mayo y Adán Quiroga (km 94 aprox.).
Metas de Montaña
Primer puerto: Ruta 153 y 9 de Julio, en Los Berros (km 120).
Segundo puerto: línea de meta en Pedernal (km 131).
Cortes y despliegue operativo
Desde la organización informaron que habrá corte total de tránsito en inmediaciones de Plaza de Media Agua y a lo largo del recorrido de la competencia, desde las 14:00 hasta aproximadamente las 17:30, cuando se estima la finalización de la etapa.
La Vuelta a San Juan es organizada por Pedal Club Olimpia, con el respaldo del área de Deportes de la provincia, fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el acompañamiento de distintos organismos provinciales.
Además, el público podrá seguir el desarrollo de cada etapa a través del streaming oficial del Gobierno de San Juan, disponible en YouTube en el canal Servicio Informativo del Gobierno de San Juan.
Embed - VUELTA A SAN JUAN 2026 - ETAPA 2
Con un recorrido largo, terreno variado y metas clave, la Etapa 2 se perfila como una jornada determinante para empezar a medir fuerzas entre los principales candidatos al título.