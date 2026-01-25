Etapa 2 de la Vuelta a San Juan: 131 km exigentes hasta Pedernal

image

Un trazado largo y técnico

Luego del tren controlado inicial por calles internas de Media Agua, el pelotón empalmará con la Ruta Nacional 40, donde se dará inicio oficial a la competencia.

El recorrido atravesará distintos puntos del departamento Sarmiento, con una sucesión de giros, retornos y enlaces entre rutas nacionales y provinciales, pasando por zonas como Cañada Honda y Los Berros, antes de encarar el tramo final hacia Pedernal, donde estará ubicada la línea de llegada.

El circuito, sumado a la distancia y a las altas temperaturas previstas, exigirá un importante desgaste físico y táctico por parte del pelotón.

Metas especiales en disputa

La Etapa 2 tendrá en juego dos metas sprint y dos metas de montaña, claves para las clasificaciones parciales y las camisetas especiales.

Metas Sprint

Primer sprint: Ruta 319 y Ruta 296 (km 28,5 aprox.).

Segundo sprint: calle 25 de Mayo y Adán Quiroga (km 94 aprox.).

Metas de Montaña

Primer puerto: Ruta 153 y 9 de Julio, en Los Berros (km 120).

Segundo puerto: línea de meta en Pedernal (km 131).

Cortes y despliegue operativo

Desde la organización informaron que habrá corte total de tránsito en inmediaciones de Plaza de Media Agua y a lo largo del recorrido de la competencia, desde las 14:00 hasta aproximadamente las 17:30, cuando se estima la finalización de la etapa.

La Vuelta a San Juan es organizada por Pedal Club Olimpia, con el respaldo del área de Deportes de la provincia, fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el acompañamiento de distintos organismos provinciales.

Además, el público podrá seguir el desarrollo de cada etapa a través del streaming oficial del Gobierno de San Juan, disponible en YouTube en el canal Servicio Informativo del Gobierno de San Juan.

Con un recorrido largo, terreno variado y metas clave, la Etapa 2 se perfila como una jornada determinante para empezar a medir fuerzas entre los principales candidatos al título.