IPV: el Gobierno apunta a superar las 1.500 viviendas entregadas en 2026

El plan contempla finalización de barrios en ejecución, nuevos sistemas constructivos, reactivación de sorteos y una línea de créditos para construcción en lote propio.

La planificación oficial del IPV para el presente año establece como objetivo la entrega de poco más de 1.500 viviendas, una cifra que representa un incremento respecto de las cerca de 1.400 unidades adjudicadas durante 2025.

Según explicó la titular, Elina Peralta, el organismo trabaja con un esquema que combina la finalización de barrios iniciados en gestiones anteriores y el impulso de nuevos proyectos mediante modalidades constructivas más ágiles, como el sistema industrializado.

Cuándo comenzarían las entregas

De acuerdo al cronograma preliminar, el calendario de adjudicaciones comenzaría formalmente en marzo de 2026. Aún no se definieron los primeros barrios que serán entregados, ya que la confirmación depende del cierre técnico de las obras y de la depuración administrativa de los expedientes sociales.

“Cuando anunciamos una entrega es porque ya está todo ajustado”, señaló Peralta, al detallar que la distribución de las viviendas alcanzará tanto al Gran San Juan como a departamentos alejados, en función de la demanda y el avance de cada proyecto.

Vuelven los sorteos y se suman créditos

Otro de los ejes centrales del año será la reactivación de los sorteos provinciales, mecanismo que el IPV considera clave para garantizar transparencia ante un padrón que supera los 100.000 inscriptos.

A este esquema se sumará una nueva línea de créditos para construcción en lote propio, con un cupo inicial de 300 operatorias, que también se definirán mediante sorteo público, debido a la alta demanda y a las restricciones presupuestarias provinciales frente a la falta de financiamiento nacional.

Inversión y proyección a dos años

El plan de 1.500 viviendas forma parte de una proyección habitacional más amplia que el Gobierno de San Juan mantiene activa para los próximos dos años. Para todo el ejercicio 2026, la provincia prevé una inversión superior a $134.000 millones, con el objetivo de sostener a la vivienda como motor de la obra pública local.

La prioridad, según indicaron desde el organismo, estará puesta en finalizar los complejos habitacionales con mayor grado de avance, para acelerar las entregas y reducir los plazos de espera.

