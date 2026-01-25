Los Gladiadores derrotaron a Brasil y sellaron su pase al Mundial 2027

image

Al descanso, el conjunto dirigido por Rodolfo Jung se fue arriba 14-12, apoyado en una defensa más compacta y mejores decisiones ofensivas.

En el complemento, Los Gladiadores lograron estirar la diferencia hasta el 19-15, pero el desgaste físico y algunas oportunidades desperdiciadas le permitieron a Brasil volver a meterse en partido. En los minutos finales, el marcador fue cambiante y la definición se volvió dramática.

Finalmente, un gol argentino en los instantes decisivos selló el 26-25 final, desatando el festejo albiceleste.

El camino al título

Argentina llegó a la final con un rendimiento sólido a lo largo del torneo, imponiéndose con claridad ante Perú, Paraguay, Uruguay y Chile, mostrando superioridad tanto en defensa como en ataque.

Brasil, por su parte, también había arribado al duelo decisivo con victorias contundentes frente a Paraguay, Uruguay, Chile y Perú, lo que anticipaba una final equilibrada. Con este triunfo, Argentina obtuvo su segundo título en el Campeonato Sur-Centro, tras el conseguido en 2020, primera edición del certamen. Brasil había sido campeón en 2022 y 2024.

Voces del campeón

Tras el encuentro, Nicolás Bono, una de las figuras de la final, destacó el trabajo colectivo del equipo: “Jugamos una muy buena final, sobre todo en defensa. Todo el equipo estuvo muy bien”, señaló luego de la consagración.

Además del título, el éxito reafirma el buen momento del handball argentino y lo proyecta con expectativas de cara al Mundial 2027, donde volverá a medirse con las principales potencias del mundo.