Los Gladiadores derrotaron a Brasil y sellaron su pase al Mundial 2027
La selección argentina de handball venció 26 a 25 a Brasil en una final electrizante, se consagró campeona del Sur-Centro y aseguró su clasificación al Mundial Alemania 2027.
La selección argentina masculina de handball se consagró campeona del Campeonato Sur-Centro tras imponerse por 26 a 25 ante Brasil en una final vibrante y de alto nivel. Con este triunfo, Los Gladiadores no solo levantaron el trofeo, sino que además aseguraron su clasificación al Mundial 2027, que se disputará en Alemania.
El encuentro estuvo marcado por la paridad, la tensión y la intensidad defensiva, y se definió recién en los segundos finales. Argentina logró el gol decisivo a poco más de 10 segundos del cierre, resultado clave teniendo en cuenta que un empate favorecía a Brasil por diferencia de goles.
El inicio del partido mostró a Brasil más preciso, que rápidamente se adelantó 5-2 y sostuvo esa ventaja durante gran parte del primer tiempo. Argentina, sin embargo, ajustó su defensa y encontró mayor fluidez en ataque, logrando una ráfaga de goles que le permitió revertir el marcador.
Al descanso, el conjunto dirigido por Rodolfo Jung se fue arriba 14-12, apoyado en una defensa más compacta y mejores decisiones ofensivas.
En el complemento, Los Gladiadores lograron estirar la diferencia hasta el 19-15, pero el desgaste físico y algunas oportunidades desperdiciadas le permitieron a Brasil volver a meterse en partido. En los minutos finales, el marcador fue cambiante y la definición se volvió dramática.
Finalmente, un gol argentino en los instantes decisivos selló el 26-25 final, desatando el festejo albiceleste.
El camino al título
Argentina llegó a la final con un rendimiento sólido a lo largo del torneo, imponiéndose con claridad ante Perú, Paraguay, Uruguay y Chile, mostrando superioridad tanto en defensa como en ataque.
Brasil, por su parte, también había arribado al duelo decisivo con victorias contundentes frente a Paraguay, Uruguay, Chile y Perú, lo que anticipaba una final equilibrada. Con este triunfo, Argentina obtuvo su segundo título en el Campeonato Sur-Centro, tras el conseguido en 2020, primera edición del certamen. Brasil había sido campeón en 2022 y 2024.
Voces del campeón
Tras el encuentro, Nicolás Bono, una de las figuras de la final, destacó el trabajo colectivo del equipo: “Jugamos una muy buena final, sobre todo en defensa. Todo el equipo estuvo muy bien”, señaló luego de la consagración.
Además del título, el éxito reafirma el buen momento del handball argentino y lo proyecta con expectativas de cara al Mundial 2027, donde volverá a medirse con las principales potencias del mundo.