Estado de rutas en San Juan: Vialidad mantiene operativos y guardias activas

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja: transitable con precaución.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo: transitable con precaución.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal: transitable con precaución, con posibilidad de badenes con arrastre .

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto: transitable con máxima precaución, especialmente en la zona de Baldecitos.

En todos los sectores mencionados, personal de Vialidad Nacional trabaja de manera activa.

Otros tramos relevados

El informe oficial también detalló el estado de otras rutas nacionales:

RN 40 Sur: transitable con precaución.

RN 20: transitable con precaución.

RN 153: transitable con precaución.

RN 141 – Caucete a La Rioja: transitable con precaución, con trabajos en distintos tramos.

RN 149 – Calingasta: transitable con precaución.

RN 149 – Iglesia: transitable con precaución.

Trabajos en curso y operativos

Vialidad Nacional indicó que se realizan tareas de despeje de calzada y relleno de erosiones en la RN 40, tramo Matagusanos–Talacasto, donde el tránsito se encuentra habilitado con precaución.

Además, el organismo confirmó que continuará con la inspección permanente del estado de las rutas, manteniendo guardias activas y campamentos móviles en alerta.

Situación en Ullum

En el departamento Ullum, se informó que la RP 436 quedó parcialmente habilitada para el tránsito desde el derivador Talacasto hasta el derivador RP 414.

La próxima inspección evaluará las condiciones del puente de la quebrada de Las Burras y definirá la habilitación definitiva. Actualmente, el camino presenta sectores reducidos a media calzada.

Recomendaciones a los conductores

Ante la persistencia de condiciones climáticas adversas, Vialidad reiteró la recomendación de respetar las indicaciones del personal, evitar circular de noche en zonas comprometidas y mantenerse informados por los canales oficiales antes de emprender viajes.