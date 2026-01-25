De robos a un club a un cultivo de cannabis: operativo clave en Rivadavia

Allanamientos y elementos recuperados

Con las pruebas reunidas, se realizaron allanamientos simultáneos en el barrio Sierras de Marquesado, donde se logró recuperar una importante cantidad de elementos denunciados como robados.

Entre los objetos secuestrados se encuentran reflectores, indumentaria deportiva identificatoria de una escuela de fútbol, 14 chalecos, 6 pelotas, 2 bolsos porta equipos, teléfonos celulares, una consola PlayStation 3, una amoladora y una motoguadaña, además de otros artículos vinculados a robos en comercios de la zona.

Durante los procedimientos, la policía detectó la presencia de una cantidad significativa de estupefacientes en distintos domicilios del mismo barrio. Se incautaron 31 plantas de cannabis, otras 3 de gran tamaño, 63 cigarrillos de marihuana armados, semillas de cannabis y más de 200 gramos de sustancia vegetal.

El hallazgo motivó la inmediata intervención de la División Drogas Ilegales y de la Fiscalía Federal de San Juan, dada la magnitud del secuestro.

Un menor aprehendido y más hechos bajo análisis

Como resultado del operativo fue aprehendido el menor G. I. R., quien por disposición judicial quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación (C.A.D.). La investigación lo vincula además a al menos dos robos recientes en La Bebida, que afectaron a una barbería y a una distribuidora recientemente inaugurada.

Durante los allanamientos, una vecina declaró haber adquirido bebidas alcohólicas y energizantes al menor, mercadería que coincidiría con productos denunciados como robados, lo que amplió el alcance de la causa.

Las actuaciones continúan a cargo de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia y de la Fiscalía Federal, sin descartar nuevos allanamientos ni más implicados.