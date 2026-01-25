"
De robos a un club a un cultivo de cannabis: operativo clave en Rivadavia

Se incautaron 31 plantas de cannabis, otras 3 de gran tamaño, 63 cigarrillos de marihuana armados, semillas de cannabis y más de 200 gramos de sustancia vegetal.

Un extenso operativo policial en el departamento Rivadavia permitió esclarecer una serie de robos y derivó en el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, considerado uno de los procedimientos más relevantes del año en la provincia. La investigación culminó con la aprehensión de un menor de edad y la intervención de la Justicia Federal.

La causa se inició tras una seguidilla de robos ocurridos en la sede de la Fundación Tweety, vinculada a la Unión Vecinal del barrio Camus. Los hechos se registraron entre el 24 y el 31 de diciembre de 2025, y el 14 de enero de 2026, generando preocupación entre vecinos por el impacto social y material.

A partir de tareas de inteligencia y seguimiento territorial, la Brigada de Investigaciones Oeste logró individualizar a un sospechoso, con desplazamientos detectados entre el barrio Camus y La Bebida.

Allanamientos y elementos recuperados

Con las pruebas reunidas, se realizaron allanamientos simultáneos en el barrio Sierras de Marquesado, donde se logró recuperar una importante cantidad de elementos denunciados como robados.

Entre los objetos secuestrados se encuentran reflectores, indumentaria deportiva identificatoria de una escuela de fútbol, 14 chalecos, 6 pelotas, 2 bolsos porta equipos, teléfonos celulares, una consola PlayStation 3, una amoladora y una motoguadaña, además de otros artículos vinculados a robos en comercios de la zona.

Durante los procedimientos, la policía detectó la presencia de una cantidad significativa de estupefacientes en distintos domicilios del mismo barrio. Se incautaron 31 plantas de cannabis, otras 3 de gran tamaño, 63 cigarrillos de marihuana armados, semillas de cannabis y más de 200 gramos de sustancia vegetal.

El hallazgo motivó la inmediata intervención de la División Drogas Ilegales y de la Fiscalía Federal de San Juan, dada la magnitud del secuestro.

Un menor aprehendido y más hechos bajo análisis

Como resultado del operativo fue aprehendido el menor G. I. R., quien por disposición judicial quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación (C.A.D.). La investigación lo vincula además a al menos dos robos recientes en La Bebida, que afectaron a una barbería y a una distribuidora recientemente inaugurada.

Durante los allanamientos, una vecina declaró haber adquirido bebidas alcohólicas y energizantes al menor, mercadería que coincidiría con productos denunciados como robados, lo que amplió el alcance de la causa.

Las actuaciones continúan a cargo de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia y de la Fiscalía Federal, sin descartar nuevos allanamientos ni más implicados.

