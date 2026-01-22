"
Así entró a una cafetería y se robó una computadora en un exclusivo complejo

El delincuente fue captado por las cámaras de seguridad del local "Tulé", ubicado en el complejo Catamarán.

Un solitario delincuente protagonizó un robo durante la jornada de este jueves en una zona de alto tránsito del departamento Capital. El hecho ocurrió en la cafetería Tulé, situada en el exclusivo complejo de departamentos Catamarán, en la intersección de calles Paula Albarracín de Sarmiento y Córdoba.

Según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre logró ingresar al local tras violar la seguridad de la entrada. Una vez adentro, se dirigió directamente hacia una computadora notebook, la cual sustrajo antes de darse a la fuga rápidamente.

Tras percatarse de lo ocurrido, la propietaria del comercio decidió hacer público el video del robo para alertar a la comunidad y tratar de dar con el sospechoso. "Si alguien reconoce a esta persona les pedimos que nos contacten", fue el mensaje que difundieron junto a la grabación donde se observa claramente el rostro y el accionar del individuo.

