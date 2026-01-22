Así entró a una cafetería y se robó una computadora en un exclusivo complejo

Según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre logró ingresar al local tras violar la seguridad de la entrada. Una vez adentro, se dirigió directamente hacia una computadora notebook, la cual sustrajo antes de darse a la fuga rápidamente.

Tras percatarse de lo ocurrido, la propietaria del comercio decidió hacer público el video del robo para alertar a la comunidad y tratar de dar con el sospechoso. "Si alguien reconoce a esta persona les pedimos que nos contacten", fue el mensaje que difundieron junto a la grabación donde se observa claramente el rostro y el accionar del individuo.