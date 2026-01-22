Un solitario delincuente protagonizó un robo durante la jornada de este jueves en una zona de alto tránsito del departamento Capital. El hecho ocurrió en la cafetería Tulé, situada en el exclusivo complejo de departamentos Catamarán, en la intersección de calles Paula Albarracín de Sarmiento y Córdoba.
San Juan 8 > Policiales > computadora
Así entró a una cafetería y se robó una computadora en un exclusivo complejo
El delincuente fue captado por las cámaras de seguridad del local "Tulé", ubicado en el complejo Catamarán.