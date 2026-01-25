San Martín sumó minutos y respuestas en el doble amistoso ante el Tomba
San Martín de San Juan completó una exigente prueba de pretemporada este sábado por la mañana frente a Godoy Cruz, con un balance positivo tanto en resultados como en funcionamiento colectivo. En el Predio de Alto Rendimiento Coquimbito (PARC), el Verdinegro ganó uno de los encuentros e igualó el otro, sumando minutos valiosos y dejando conclusiones alentadoras de cara al inicio de la Primera Nacional.
La jornada se dividió en dos amistosos, ambos disputados en dos tiempos de 40 minutos, lo que permitió al cuerpo técnico observar variantes, asociaciones y respuestas del plantel ante un rival de jerarquía.
En el primer cruce, San Martín se impuso 2 a 1, mostrando un equipo ordenado, con buena ocupación de espacios y eficacia en los momentos clave. Más allá del resultado, el Verdinegro logró sostener una estructura equilibrada, con circulación fluida en el mediocampo y presencia en ofensiva.
El único gol de Godoy Cruz fue convertido por Nahuel Ulariaga, de penal. San Martín, en tanto, capitalizó sus oportunidades y supo administrar la ventaja, uno de los aspectos que el equipo busca consolidar en esta etapa de preparación.
La formación inicial fue: Ramírez y Correa en el arco; Pérez, Funes, Alessandria, Meli y Valenzuela en defensa; Quinteros, Ramírez, Valverde, Andrada, Santiago, Fernández y Pozzo en el mediocampo; y Pascual, Ulariaga y González en ofensiva.
En el segundo encuentro, San Martín volvió a mostrarse competitivo e igualó 1 a 1 frente al plantel profesional de Godoy Cruz. El conjunto mendocino abrió el marcador por intermedio de Pascual, pero el Verdinegro logró sostener el ritmo del partido y equilibrar el trámite, sin resignar orden ni intensidad.
En este cruce, el equipo formó con Claa y Correa; Rossi, Mendoza, Gerometta, Brunet, Paillalef, Pérez y Morán en defensa; Poggi, Tejada, Alberti y Martínez en el mediocampo; y Pascual, Pino y Valdez en ataque.
Más allá de los resultados, el saldo de la jornada dejó señales positivas en varios aspectos: la competitividad, la rotación sin perder estructura, y la respuesta colectiva ante diferentes escenarios de partido. El equipo mostró capacidad para adaptarse, sostener el ritmo y corregir sobre la marcha, aspectos clave en una categoría exigente como la Primera Nacional.
Con estos ensayos, San Martín continúa afinando detalles, sumando rodaje y fortaleciendo la confianza del grupo, en una pretemporada que empieza a ofrecer respuestas concretas tanto desde el funcionamiento como desde los resultados.