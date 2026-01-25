San Martín sumó minutos y respuestas en el doble amistoso ante el Tomba

El único gol de Godoy Cruz fue convertido por Nahuel Ulariaga, de penal. San Martín, en tanto, capitalizó sus oportunidades y supo administrar la ventaja, uno de los aspectos que el equipo busca consolidar en esta etapa de preparación.

La formación inicial fue: Ramírez y Correa en el arco; Pérez, Funes, Alessandria, Meli y Valenzuela en defensa; Quinteros, Ramírez, Valverde, Andrada, Santiago, Fernández y Pozzo en el mediocampo; y Pascual, Ulariaga y González en ofensiva.

En el segundo encuentro, San Martín volvió a mostrarse competitivo e igualó 1 a 1 frente al plantel profesional de Godoy Cruz. El conjunto mendocino abrió el marcador por intermedio de Pascual, pero el Verdinegro logró sostener el ritmo del partido y equilibrar el trámite, sin resignar orden ni intensidad.

En este cruce, el equipo formó con Claa y Correa; Rossi, Mendoza, Gerometta, Brunet, Paillalef, Pérez y Morán en defensa; Poggi, Tejada, Alberti y Martínez en el mediocampo; y Pascual, Pino y Valdez en ataque.

Más allá de los resultados, el saldo de la jornada dejó señales positivas en varios aspectos: la competitividad, la rotación sin perder estructura, y la respuesta colectiva ante diferentes escenarios de partido. El equipo mostró capacidad para adaptarse, sostener el ritmo y corregir sobre la marcha, aspectos clave en una categoría exigente como la Primera Nacional.

Con estos ensayos, San Martín continúa afinando detalles, sumando rodaje y fortaleciendo la confianza del grupo, en una pretemporada que empieza a ofrecer respuestas concretas tanto desde el funcionamiento como desde los resultados.