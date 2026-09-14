Un niño perdió el conocimiento y convulsionó un policía le salvó la vida

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de calle 11 y avenida San Martín, donde personal de la Comisaría 32ª llegó tras recibir un pedido de auxilio. Al ingresar, los efectivos entrevistaron a la dueña de casa, una mujer de 31 años, quien les explicó que su hijo se había descompensado, había perdido el conocimiento y estaba convulsionando.

Ante la emergencia, el cabo Jorge Cejas descendió del móvil y comenzó a asistir al menor. El efectivo le realizó primeros auxilios y logró estabilizarlo mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica.