Una gran rotonda elevada: ¿la solución para uno de los cruces más congestionados?

Una rotonda elevada para separar el tránsito

La principal modificación será la construcción de una gran rotonda elevada sobre la intersección de Ruta 40 y Circunvalación. La nueva infraestructura permitirá distribuir el tránsito en distintos niveles y evitar que los diferentes movimientos vehiculares tengan que cruzarse todos en el mismo plano.

El proyecto también contempla una nueva distribución de las ramas de ingreso y egreso, además de la adecuación de los accesos y las intersecciones cercanas.

La intención es que quienes circulen por la Ruta 40 puedan mantener una circulación más continua, mientras que los movimientos hacia la Circunvalación y la red vial urbana queden organizados a través de las nuevas conexiones.

La intervención también apunta a reducir los puntos de conflicto y mejorar las condiciones de seguridad vial en un sector donde confluyen tránsito particular, transporte público y vehículos de carga.

Una obra pensada para el crecimiento del tránsito

La Ruta 40 funciona como uno de los principales corredores norte-sur de San Juan y concentra tanto circulación urbana como tránsito regional e interprovincial. En el Acceso Sur, además, confluyen los movimientos hacia el área metropolitana y sectores de gran circulación, entre ellos los accesos vinculados al Estadio del Bicentenario.

Por eso, la obra busca no solamente resolver las demoras actuales, sino también generar una infraestructura con mayor capacidad para absorber el crecimiento del tránsito.

También avanzará la Ruta 40 Norte

El anuncio del nuevo nodo vial se realizó junto con el cronograma de las primeras licitaciones para la transformación de la Ruta 40 Norte, aunque se trata de proyectos diferentes dentro del paquete de obras financiadas mediante el Acuerdo Vicuña.

Durante septiembre se licitarán los primeros dos sectores del corredor que conecta San Juan con Jáchal: San Roque–Tucunuco y calle Rawson–Callejón Blanco. La previsión oficial es que ambos frentes puedan comenzar durante octubre.

El tramo San Roque–Tucunuco, de aproximadamente 28 kilómetros, tendrá un carril por sentido y contempla trabajos sobre la traza existente, ensanche, pavimentación y repavimentación, mejoras de banquinas, alcantarillas, drenajes, sistemas de contención, demarcación y señalización.

En el sector de calle Rawson–Callejón Blanco, de unos 3,7 kilómetros, se proyectan cuatro carriles, dos hacia cada sentido, separados por una mediana. También se construirán colectoras y nuevas ramas de ingreso y egreso para ordenar los cruces con las calles secundarias.

Un nuevo puente entre Chimbas y Albardón

Dentro de la transformación de la Ruta 40 Norte también quedó confirmado otro punto de la obra: la construcción de un nuevo puente sobre el río San Juan, en la conexión entre Chimbas y Albardón.

La nueva estructura estará ubicada al este del puente actual y será utilizada para uno de los sentidos de circulación. El puente existente será remodelado para recibir el tránsito en el sentido contrario. De esta manera, cada estructura tendrá dos carriles y funcionará en un único sentido.

Los dos puentes quedarán separados por aproximadamente 30 metros y entre ambos permanecerá el histórico puente metálico.

Dos obras con un mismo objetivo

El nuevo nodo del Acceso Sur y la transformación de la Ruta 40 Norte forman parte del paquete de infraestructura que la Provincia prevé financiar con los recursos del Acuerdo Vicuña.

Mientras la intervención hacia el norte busca mejorar la conexión con Jáchal y acompañar el crecimiento del tránsito y la actividad productiva, el nuevo nodo de Ruta 40 y Circunvalación apunta directamente a uno de los problemas cotidianos del área metropolitana: ordenar un cruce por el que pasan más de 40.000 vehículos cada día.

La licitación del nodo está prevista para septiembre y, si se cumple el cronograma anunciado, las máquinas comenzarían a trabajar a fines de noviembre o principios de diciembre.