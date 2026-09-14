Una pericia en EE.UU. definirá el próximo paso en la investigación del Bell 412

El dispositivo que puede aportar una pieza clave

El equipo fue recuperado entre los restos del Bell 412 después del accidente ocurrido el 29 de julio, a las 10:26, en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto.

Su información es considerada de interés para los investigadores porque podría aportar datos que permitan reconstruir los últimos momentos del vuelo y las circunstancias previas al impacto.

La JST intentó realizar la apertura y extracción de los datos, pero no pudo completar el procedimiento. Hasta el momento, no trascendieron los motivos técnicos concretos que impidieron acceder a la información.

Por eso, mientras se realizan los trámites correspondientes, el dispositivo será enviado a Washington. Para concretar el traslado se encuentran en gestión los permisos de exportación provisoria necesarios. La información fue revelada en una primicia por 0264 Noticias. Según ese medio, el procedimiento está previsto para el 12 de octubre.

La imposibilidad de acceder a la información también modificó el cronograma que se manejaba para retirar la aeronave.

El helicóptero permanecía en la zona del siniestro y ya se había avanzado con los preparativos para su extracción. Sin embargo, la JST resolvió suspender ese procedimiento hasta contar con los resultados de la pericia en Estados Unidos.

La medida apunta a evitar que el retiro del Bell 412 pueda afectar futuras tareas de investigación. Si el análisis del dispositivo aporta información relevante, los especialistas podrían necesitar volver sobre el helicóptero, sus componentes o la escena del accidente.

De esta manera, la aeronave permanecerá en el lugar mientras se intenta destrabar una de las principales incógnitas de la investigación.

Las hipótesis que se analizan, pero todavía no están confirmadas

Mientras se espera el resultado de la pericia, los investigadores continúan analizando distintas posibilidades sobre lo ocurrido. Una de las hipótesis mencionadas durante las primeras semanas apunta a las condiciones del vuelo y al recorrido realizado para atravesar la Sierra de Valle Fértil.

De acuerdo con fuentes vinculadas con la investigación, se analiza la posibilidad de que el helicóptero haya impactado contra una formación geológica. Ese impacto podría haber provocado el desprendimiento de la cola de la aeronave y una posterior pérdida de control.

También se mencionaron posibles condiciones de neblina y baja nubosidad en la zona, aunque esos factores todavía deben ser determinados técnicamente. La distribución de los restos del helicóptero también forma parte de los elementos que están siendo estudiados para reconstruir la secuencia del accidente.

Pero existe una precisión fundamental: ninguna de estas hipótesis fue establecida hasta ahora como la causa definitiva del siniestro. La investigación continúa abierta y la información que pueda recuperarse del dispositivo será una pieza importante para avanzar hacia una conclusión.

Siete personas murieron en el accidente

El siniestro provocó la muerte de siete personas que viajaban en el helicóptero.

Entre las víctimas se encontraban cuatro funcionarios y autoridades vinculadas a los operativos de emergencia de San Juan: Germán Videla, entonces subjefe de la Policía; Rubén Castro, jefe del Departamento Bomberos; Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos; y Carlos Heredia, director de Protección Civil.

También murieron los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, además del piloto Matías Valenzuela.

A más de un mes del accidente, la investigación entra ahora en una nueva etapa: el dispositivo que no pudo ser analizado en el país será enviado a Estados Unidos y el retiro del helicóptero quedará en pausa hasta conocer qué información puede aportar esa pericia.