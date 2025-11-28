Persecución por robo en el canal de Benavidez terminó con dos detenidos

image

Con el forcejeo dentro del cauce, Bamondi utilizó su equipo HT, su arma reglamentaria y su teléfono personal para colaborar en la maniobra. Recién entonces lograron inmovilizar a Lobos, quien quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Un segundo detenido y tres robos investigados

Minutos después, otro hombre —aún no identificado oficialmente— fue detenido en Benavidez y Tucumán. Ambos sospechosos habrían actuado en conjunto en una serie de robos ocurridos en tres domicilios ubicados en Costa Canal y Colón, Lote Hogar 40 y Colón y Benavidez.

“Ambos sujetos están vinculados a hechos cometidos en distintas viviendas”, confirmaron desde la fuerza.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Eder, de la UFI Flagrancia, quien evaluará las imputaciones correspondientes por robo y agresión a la autoridad.