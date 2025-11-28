Un procedimiento policial en Capital terminó este viernes con dos detenidos luego de una persecución que incluyó la intervención de efectivos dentro del canal de Avenida Benavidez. Según informaron fuentes policiales, el principal implicado fue identificado como Oscar Lobos, de 21 años, señalado por su participación en un robo minutos antes del operativo.
Persecución por robo en el canal de Benavidez terminó con dos detenidos
Dos hombres fueron detenidos tras una persecución en Av. Benavidez. Uno de ellos agredió a un policía y ambos están vinculados a robos en tres domicilios. Interviene la UFI Flagrancia.