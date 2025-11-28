"
Persecución por robo en el canal de Benavidez terminó con dos detenidos

Dos hombres fueron detenidos tras una persecución en Av. Benavidez. Uno de ellos agredió a un policía y ambos están vinculados a robos en tres domicilios. Interviene la UFI Flagrancia.

Un procedimiento policial en Capital terminó este viernes con dos detenidos luego de una persecución que incluyó la intervención de efectivos dentro del canal de Avenida Benavidez. Según informaron fuentes policiales, el principal implicado fue identificado como Oscar Lobos, de 21 años, señalado por su participación en un robo minutos antes del operativo.

De acuerdo al parte oficial, los agentes Quiroga Franco, de la Comisaría 17°, y Bamondi Rodrigo, de Base Parque Independencia, interceptaron a los sospechosos en el tramo comprendido entre Tucumán y Mendoza. Cuando intentaron detener a Lobos, el joven se resistió y atacó físicamente a uno de los policías.

Me agredió cuando intenté reducirlo, por eso mi compañero se arrojó al canal para asistir”, relató el agente Quiroga, según consta en las actuaciones.

Con el forcejeo dentro del cauce, Bamondi utilizó su equipo HT, su arma reglamentaria y su teléfono personal para colaborar en la maniobra. Recién entonces lograron inmovilizar a Lobos, quien quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Un segundo detenido y tres robos investigados

Minutos después, otro hombre —aún no identificado oficialmente— fue detenido en Benavidez y Tucumán. Ambos sospechosos habrían actuado en conjunto en una serie de robos ocurridos en tres domicilios ubicados en Costa Canal y Colón, Lote Hogar 40 y Colón y Benavidez.

Ambos sujetos están vinculados a hechos cometidos en distintas viviendas”, confirmaron desde la fuerza.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Eder, de la UFI Flagrancia, quien evaluará las imputaciones correspondientes por robo y agresión a la autoridad.

