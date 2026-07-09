Una camioneta quedó destruida tras chocar contra animales sueltos en Ruta 510

De acuerdo con la información publicada por el sitio Info Valle Fértil, el vehículo era conducido por Sergio Gómez, quien viajaba acompañado por otras dos personas. Al llegar a una zona de badenes, el conductor se encontró de frente con varios animales sueltos sobre la calzada y no logró detener la marcha a tiempo.

El choque fue de tal magnitud que el frente de la camioneta quedó completamente destrozado.Tras el siniestro, bomberos y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes y realizar las tareas de rescate. A pesar de los importantes daños materiales, las tres personas fueron atendidas y solo presentaban lesiones leves.