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Una camioneta quedó destruida tras chocar contra animales sueltos en Ruta 510

El siniestro se registró alrededor de las 20:30, del miércoles, en un tramo ubicado entre las localidades de Astica y Las Tumanas. Los tres ocupantes del camioneta están fuera de peligro.

Las imágenes del accidente ocurrido el miércoles por la noche en la Ruta Provincial 510 reflejan el violento impacto entre una camioneta y animales suelto en la ruta. El siniestro se registró alrededor de las 20:30, de este miércoles, en un tramo ubicado entre las localidades de Astica y Las Tumanas, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca circulaba por la Ruta 510 en dirección a Villa San Agustín.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Info Valle Fértil, el vehículo era conducido por Sergio Gómez, quien viajaba acompañado por otras dos personas. Al llegar a una zona de badenes, el conductor se encontró de frente con varios animales sueltos sobre la calzada y no logró detener la marcha a tiempo.

El choque fue de tal magnitud que el frente de la camioneta quedó completamente destrozado.Tras el siniestro, bomberos y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes y realizar las tareas de rescate. A pesar de los importantes daños materiales, las tres personas fueron atendidas y solo presentaban lesiones leves.

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Según los primeros informes, los animales involucrados en el accidente no sobrevivieron al impacto.

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