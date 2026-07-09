Las imágenes del accidente ocurrido el miércoles por la noche en la Ruta Provincial 510 reflejan el violento impacto entre una camioneta y animales suelto en la ruta. El siniestro se registró alrededor de las 20:30, de este miércoles, en un tramo ubicado entre las localidades de Astica y Las Tumanas, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca circulaba por la Ruta 510 en dirección a Villa San Agustín.
Una camioneta quedó destruida tras chocar contra animales sueltos en Ruta 510
El siniestro se registró alrededor de las 20:30, del miércoles, en un tramo ubicado entre las localidades de Astica y Las Tumanas. Los tres ocupantes del camioneta están fuera de peligro.