Operativos policiales: detuvieron a "El Chilenito" y a un ladrón serial de Capital
La Policía detuvo a dos delincuentes con antecedentes: “El Chilenito”, buscado por hurto, y Usuna, acusado de múltiples robos en Capital. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.
En las últimas horas, la Policía de San Juan concretó dos importantes detenciones en distintos puntos del Gran San Juan, en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad.
Uno de los operativos se desarrolló en el departamento Santa Lucía, donde efectivos de Motorizada 1 lograron detener a Víctor Hugo Cortez, alias “El Chilenito”, un hombre con pedido de captura vigente por el delito de hurto.
Según informaron fuentes policiales, el sospechoso —vecino del Barrio Colón— fue entrevistado en la jurisdicción de Subcomisaría Santa Lucía Este, pero intentó escapar al ser identificado. Tras una breve persecución, los uniformados lograron reducirlo y detenerlo, quedando a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.
El segundo procedimiento tuvo lugar en Capital, donde personal de la Brigada de Investigaciones Norte y Oeste detuvo a Marcos Sebastián Antonio Usuna, de 48 años, un delincuente peligroso señalado por una seguidilla de robos y hechos violentos que habían generado preocupación entre los vecinos.
La investigación, a cargo de los fiscales Cristian Gerarduzzi y Leonardo Villalba, permitió identificarlo mediante cámaras de seguridad y las denuncias radicadas en distintas dependencias policiales.
Usuna fue capturado en un operativo conjunto y trasladado a los calabozos de la División Delitos de la Central de Policía, donde permanece detenido. En las próximas horas será sometido a una audiencia de formalización, mientras continúan las tareas para recuperar los elementos sustraídos en los diferentes hechos.
Ambas detenciones forman parte de las acciones preventivas que la Policía provincial viene intensificando en distintos departamentos, con el objetivo de reducir los hechos contra la propiedad y capturar a personas con pedidos judiciales vigentes.