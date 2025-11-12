Operativos policiales: detuvieron a "El Chilenito" y a un ladrón serial de Capital

El segundo procedimiento tuvo lugar en Capital, donde personal de la Brigada de Investigaciones Norte y Oeste detuvo a Marcos Sebastián Antonio Usuna, de 48 años, un delincuente peligroso señalado por una seguidilla de robos y hechos violentos que habían generado preocupación entre los vecinos.

image

La investigación, a cargo de los fiscales Cristian Gerarduzzi y Leonardo Villalba, permitió identificarlo mediante cámaras de seguridad y las denuncias radicadas en distintas dependencias policiales.

Usuna fue capturado en un operativo conjunto y trasladado a los calabozos de la División Delitos de la Central de Policía, donde permanece detenido. En las próximas horas será sometido a una audiencia de formalización, mientras continúan las tareas para recuperar los elementos sustraídos en los diferentes hechos.

Ambas detenciones forman parte de las acciones preventivas que la Policía provincial viene intensificando en distintos departamentos, con el objetivo de reducir los hechos contra la propiedad y capturar a personas con pedidos judiciales vigentes.