El hombre atacado por su sobrino sigue grave y el agresor quedó alojado en el Penal

La víctima permanece en coma en el Hospital Rawson con múltiples fracturas en el cráneo. Juan Marcelo Verón Mariño fue imputado por homicidio en grado de tentativa.

La causa por el violento ataque registrado en Cochagual, departamento Sarmiento, tuvo un avance clave este lunes. Durante la audiencia de presentación y control de detención, la Justicia ordenó que Juan Marcelo Verón Mariño permanezca seis meses alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras se desarrolla la investigación formal, que tendrá el mismo plazo.

El imputado fue acusado por homicidio en grado de tentativa, luego de haber atacado a su tío con una llave tubo, provocándole heridas gravísimas. El hombre, que fue sorprendido mientras dormía, permanece internado en el Hospital Rawson en estado de coma, con múltiples fracturas en el cráneo frontal, región orbitaria y posible fractura de maxilar.

Según informaron desde Fiscalía, la mujer involucrada en la discusión previa no fue agredida y ya declaró como testigo.

El contexto del ataque

La comunidad de Cochagual amaneció conmocionada por la brutal agresión ocurrida entre las 5 y 6 de la mañana en una propiedad situada en la zona de Corrientes y Avellaneda. La víctima es casero de la finca y había permitido vivir allí al agresor, a su pareja y a sus hijos.

De acuerdo a fuentes judiciales, el episodio se desencadenó en medio de una fuerte discusión de pareja. La mujer habría reconocido un vínculo afectivo con el tío del agresor, quien también lo habría admitido. Minutos después, Verón Mariño irrumpió donde dormía su tío y lo atacó con la llave tubo, golpeándolo repetidamente.

La investigación sigue avanzando con declaraciones testimoniales, pericias y el seguimiento médico de la víctima, cuya evolución será determinante para los próximos pasos procesales.

