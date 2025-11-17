La causa por el violento ataque registrado en Cochagual, departamento Sarmiento, tuvo un avance clave este lunes. Durante la audiencia de presentación y control de detención, la Justicia ordenó que Juan Marcelo Verón Mariño permanezca seis meses alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras se desarrolla la investigación formal, que tendrá el mismo plazo.
El hombre atacado por su sobrino sigue grave y el agresor quedó alojado en el Penal
La víctima permanece en coma en el Hospital Rawson con múltiples fracturas en el cráneo. Juan Marcelo Verón Mariño fue imputado por homicidio en grado de tentativa.