El hombre atacado por su sobrino sigue grave y el agresor quedó alojado en el Penal

El contexto del ataque

La comunidad de Cochagual amaneció conmocionada por la brutal agresión ocurrida entre las 5 y 6 de la mañana en una propiedad situada en la zona de Corrientes y Avellaneda. La víctima es casero de la finca y había permitido vivir allí al agresor, a su pareja y a sus hijos.

De acuerdo a fuentes judiciales, el episodio se desencadenó en medio de una fuerte discusión de pareja. La mujer habría reconocido un vínculo afectivo con el tío del agresor, quien también lo habría admitido. Minutos después, Verón Mariño irrumpió donde dormía su tío y lo atacó con la llave tubo, golpeándolo repetidamente.

La investigación sigue avanzando con declaraciones testimoniales, pericias y el seguimiento médico de la víctima, cuya evolución será determinante para los próximos pasos procesales.