"No me peguen, soy enfermo": el pedido desesperado de un ladrón reducido por vecinos

Las imágenes captadas por celulares muestran al hombre en el suelo, rodeado por varios residentes de la zona. Allí se lo escucha repetir: “No me peguen, soy enfermo”, mientras intenta cubrirse y evitar ser golpeado.

De acuerdo con lo que relatan quienes presenciaron el hecho, el sujeto habría sido sorprendido dentro de la propiedad intentando sustraer los elementos mencionados. Tras el aviso al 911, personal policial llegó al lugar, lo esposó y lo subió al patrullero.