"No me peguen, soy enfermo": el pedido desesperado de un ladrón reducido por vecinos

El hecho ocurrió el fin de semana, cuando un hombre ingresó a una vivienda e intentó llevarse una cortadora de césped y una escalera. Los vecinos lo retuvieron hasta que llegó la Policía, que lo esposó y trasladó en patrullero.

Un fuerte episodio quedó registrado en Albardón durante el fin de semana, cuando vecinos redujeron a un presunto ladrón que había ingresado a una vivienda con la intención de llevarse una cortadora de césped y una escalera.

Las imágenes captadas por celulares muestran al hombre en el suelo, rodeado por varios residentes de la zona. Allí se lo escucha repetir: “No me peguen, soy enfermo”, mientras intenta cubrirse y evitar ser golpeado.

De acuerdo con lo que relatan quienes presenciaron el hecho, el sujeto habría sido sorprendido dentro de la propiedad intentando sustraer los elementos mencionados. Tras el aviso al 911, personal policial llegó al lugar, lo esposó y lo subió al patrullero.

Los videos del momento —incluidos los pedidos del hombre y la intervención policial— circularon rápidamente en redes sociales.

