"No me peguen, soy enfermo": el pedido desesperado de un ladrón reducido por vecinos
El hecho ocurrió el fin de semana, cuando un hombre ingresó a una vivienda e intentó llevarse una cortadora de césped y una escalera. Los vecinos lo retuvieron hasta que llegó la Policía, que lo esposó y trasladó en patrullero.